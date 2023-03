Abbandonati e inutilizzati, ma gli stalli ToBike occupano parcheggi: "Tutti rimossi entro agosto"

E' passato un mese e mezzo dall'addio di ToBike a Torino, eppure un ricordo della presenza del servizio di noleggio bici giallo blu è ancora ben evidente girando per la città: sono ancora tanti gli stalli "abbandonati a se stessi", vuoti e vandalizzati.



Una presenza scomoda, criticata tanto dai commercianti quanto dai residenti per un motivo: gli stalli tolgono posti auto, senza garantire un servizio nemmeno ai ciclisti.



Sembra caduta nel vuoto la proposta di riconvertire gli stalli ToBike in luoghi dedicati alla sosta dei veicoli a mobilità condivisa free floating. Quale futuro dunque? ToBike ha condiviso con la Città di Torino un piano in cui si impegna a smantellare tutte le stazioni entro fine agosto. Alcuni stalli sono già stati rimossi, altri rimangono fissi nel terreno. Di certo, anche quest'ultimi hanno le settimane contate: progressivamente, giorno dopo giorno, spariranno tutti. A quel punto ToBike sarà davvero un ricordo per i torinesi.