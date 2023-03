Avalanche (AVAX) e EOS (EOS) registrano guadagni stellari, ma TMS Network (TMSN) li supera con un guadagno del 700% nell'evento di prevendita

Avalanche (AVAX) ed EOS (EOS) hanno entrambe registrato un leggero aumento del loro valore nelle ultime due settimane e si prevede che continueranno a scambiare al rialzo. Tuttavia, la loro performance non può battere quella di TMS Network (TMSN) , la più recente rete di criptovalute, che è aumentata di ben il 700% a poche settimane dall'inizio della sua prevendita.

Avalanche (AVAX) è salita del 18,5% in 14 giorni

Avalanche (AVAX), la 17esima criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha registrato un impressionante aumento di prezzo nelle ultime due settimane. Questa tendenza al rialzo del prezzo di Avalanche (AVAX) si è verificata dopo che Avalanche (AVAX) era scesa bruscamente di oltre il 12% circa un mese fa.

Avalanche (AVAX) è una rete decentralizzata che mira a semplificare le transazioni di criptovalute facilitando transazioni più veloci e convenienti. Con la sua posizione di rilievo nell'ecosistema DeFi, Avalanche (AVAX) offre servizi che includono il prestito, l'indebitamento e lo scambio.

Avalanche (AVAX) utilizza un protocollo di consenso proof of stake e si è guadagnata il plauso per la sua capacità di fornire soluzioni blockchain rapide, a basso costo ed ecologiche.

Infine, Avalanche (AVAX) ha stretto una partnership con entità tecnologiche di primo piano come AWS e Chainlink per offrire servizi migliori e più efficienti ai propri utenti.

Rally del prezzo di EOS (EOS), che guadagna il 13% in due settimane

Il token EOS (EOS) è stato lanciato nel 2018 da Block one a seguito di un'offerta iniziale di monete (ICO) che ha generato miliardi di dollari. Secondo la società, EOS (EOS) è stato progettato per consentire transazioni rapide e sicure e fornire agli sviluppatori una piattaforma facile da usare per creare applicazioni decentralizzate (dApp).

La blockchain di EOS (EOS) si basa su un protocollo di consenso delegato (proof of stake), che garantisce un'elevata scalabilità della rete e la capacità di gestire un gran numero di transazioni. Come già accennato, EOS (EOS) è anche in grado di elaborare rapidamente le transazioni, grazie all'elevato throughput e alla bassa latenza.

Queste caratteristiche rendono EOS (EOS) un'opzione interessante per gli sviluppatori che vogliono creare dApp che richiedono tempi rapidi di elaborazione delle transazioni. Inoltre, EOS (EOS) offre agli sviluppatori l'accesso a vari strumenti e risorse, come kit di sviluppo e API, per aiutarli a implementare le loro applicazioni su EOS (EOS).

Come Avalanche (AVAX), anche EOS (EOS) è salita di quasi il 14% in 14 giorni. EOS (EOS) è al 44° posto per capitalizzazione di mercato e oltre un miliardo di token EOS (EOS) sono in circolazione.

TMS Network (TMSN) si prepara a un altro rally al rialzo dopo aver guadagnato il 700% in poche settimane

Il mondo del trading su blockchain è in fermento, perché TMS Network (TMSN) continua a fare faville con le sue impressionanti performance. Recentemente, la piattaforma ha registrato un significativo rialzo, guadagnando un incredibile 700% in poche settimane.

Questo notevole risultato ha catturato l'attenzione di trader e investitori, che attendono con ansia la prossima mossa del token di TMS Network (TMSN), ora in fase di prevendita due.

Dall'inizio di quest'anno, TMS Network (TMSN) ha fatto passi da gigante nel settore della blockchain, posizionandosi come una delle reti più performanti attualmente disponibili.

TMS Network (TMSN) è stata progettata per affrontare le sfide delle reti di trading basate su blockchain e per offrire ai trader l'accesso a un'ampia gamma di asset, tra cui criptovalute, azioni, FX e CFD, il tutto con un'interfaccia utente altamente coinvolgente.

TMS Network (TMSN) ha inoltre implementato una crittografia all'avanguardia, portafogli multi-sig e frequenti aggiornamenti e ispezioni di sicurezza per aggiungere flessibilità all'esperienza degli utenti e rendere la sua piattaforma più scalabile per gestire un'elevata domanda di rete e di scambi.

Conclusioni

TMS Network (TMSN) ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare, superando altri importanti operatori del settore. Con un impressionante guadagno del 700% nel suo evento di prevendita, TMS Network (TMSN) si è distinto come una piattaforma su cui trader e investitori possono contare per ottenere risultati eccezionali.

