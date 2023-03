Via Po: al via in estate i lavori di sostituzione dei binari, ma auto e tram continueranno a passare

Estate "bollente" per gli automobilisti e i pendolari: tra la fine di luglio e l'inizio di agosto partiranno i lavori per la sostituzione dei binari del tram in via Po.

Ma l'arteria cittadina, che connette piazza Castello con piazza Vittorio, non rimarrà mai completamente chiusa al traffico: nelle diverse fasi del cantiere il passaggio delle macchine e dei mezzi pubblici verrà garantito a senso unico alternato, se non a doppio senso. L'unica certezza è che spariranno i parcheggi su entrambi i lati dell'asse viario. Gli interventi dureranno un po' meno di un anno e mezzo: la fine dei lavori sull'arteria centrale è prevista a dicembre 2024.