Aspettando il SalTo 2023: Madeline Miller autrice di “Circe” e “La canzone di Achille” incontra online lettrici e lettori italiani

In attesa della nuova edizione, il Salone Internazionale del Libro di Torino organizza due speciali appuntamenti del ciclo “Aspettando il Salone”.

Il primo appuntamento vede protagonista la scrittrice statunitense Madeline Miller, nota per i suoi romanzi che attingono alla mitologia greca, un vero e proprio caso editoriale. L'autrice dei bestseller Circe e La canzone di Achille, pubblicati da Sonzogno (e ripubblicati in edizione tascabile da Marsilio), incontra per la prima volta il pubblico italiano in un appuntamento gratuito online sul profilo TikTok del Salone del Libro venerdì 31 marzo alle ore 18. In dialogo con lei ci sarà la scrittrice e giornalista Marina Pierri. Poggiando su una solida conoscenza delle fonti, Madeline Miller fa rivivere due delle figure più conturbanti del mito e ci regala uno sguardo originale sulle grandi storie dell'antichità.



Il secondo evento ha invece come protagonista il tema della XXXV edizione del Salone del Libro, “Attraverso lo specchio”: un inno all’immaginazione e allo stesso tempo un omaggio al geniale universo dell’autore britannico Carroll.

Per la prima volta, il Salone anticipa il racconto sul tema che ogni anno caratterizza la manifestazione con la speciale serata “Attraverso lo specchio” al Piccolo Teatro Grassi di Milano (via Rovello 2), in programma mercoledì 12 aprile alle ore 20.45, una lettura elettrificata di Lewis Carroll e Gilberto Genti attraversando gli specchi e gli schermi. Sul palco si alterneranno cinque voci della letteratura, della musica e del cinema. Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro, introdurrà il tema. L’attrice Denise Tantucci (resa famosa dalla serie televisiva Braccialetti rossi), il cantautore e scrittore Vasco Brondi (fondatore del progetto e gruppo musicale Le luci della centrale elettrica), l’artista polistrumentista Rodrigo D’Erasmo (membro degli Afterhours e compositore) al violino elettrico e il pianista e compositore Angelo Trabace “attraverseranno lo specchio” partendo da Lewis Carroll, per approdare alla poesia di Gilberto Centi.



Biglietti acquistabili sul sito www.piccoloteatro.org. Ingresso 15 euro.

Coloro che acquisteranno il biglietto riceveranno una riduzione di 3 euro sul biglietto di ingresso al Salone Internazionale del Libro di Torino 18-22 maggio (10 euro anziché 13 euro).