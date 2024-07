Accordo tra Regione, Ministero delle Finanze e della Salute: una rata annuale fino al 2028 per il programma di restituzione per la sanità

«Come avevamo spiegato dopo la sentenza della Corte Costituzionale, abbiamo lavorato in queste settimane a un nuovo accordo con il governo e oggi il tavolo tecnico ne ha definito i dettagli che consentono alla Regione di risparmiare oltre 80 milioni all’anno rispetto al trasferimento annuo previsto dall’intesa precedente che ammontava a 240 milioni annui – dichiarano il presidente Alberto Cirio e gli assessori al Bilancio e alla Sanità, Andrea Tronzano e Federico Riboldi – La nuova intesa conferma ciò che sosteniamo da tempo, ovvero che le nostre aziende sanitarie pagano entro i termini di legge ed è quindi è sufficiente un trasferimento inferiore a quello previsto dal centrosinistra in anni nei quali invece le Asl faticavano a pagare in tempo i fornitori. Come abbiamo più volte ribadito i piemontesi possono stare tranquilli: non c’è alcun buco di bilancio e non ci sono nuovi debiti da coprire. I conti della sanità piemontese infatti sono in ordine, come ha recentemente certificato la Corte dei Conti.