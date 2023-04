Pedonalizzazione via Roma, Lega e FdI all'attacco: "Lo Russo esclude i cittadini"

Lo Russo ha escluso i cittadini dal progetto di pedonalizzazione totale di via Roma. È questa l'accusa che arriva dai capigruppo in Circoscrizione 1 Federico Rolando (Lega) e Graziella Poggio (Fratelli d'Italia), che chiedono un consiglio aperto in cui sindaco e assessori discutano della proposta dello stop alle auto anche nel tratto tra piazza San Carlo e piazza Carlo Felice .

"Questa amministrazione non consulta i cittadini"

Tra i problemi che sollevano Poggio e Rolando, quello di chi usa quel tratto di via Roma - dopo l'apertura della Ztl alle 10.30 - per raggiungere con l'auto via Cavour, piazza Cln e via Alfieri. "Quali mezzi pubblici - aggiungono - verranno implementati per soddisfare il trasporto?".

"Via Roma ha già ampi portici che consentono di passeggiare e fare shopping in sicurezza. Queste pedonalizzazioni a macchia di leopardo, oltre a non servire a nulla, complicano la vita a tutti" concludono i due consiglieri.