Stop alle auto in via Roma, Lo Russo: "Vogliamo pedonalizzarla tutta"

Pedonalizzare completamente via Roma , con lo stop totale alle auto fino a piazza Carlo Felice: è questo uno degli obiettivi dell'amministrazione Lo Russo. Gli interventi, come spiega il sindaco in un post, saranno finanziati con i fondi europei del PON Metro Plus. Stanziamenti che permetteranno di sviluppare " un progetto di restituzione dello spazio pubblico che non si limiterà alla chiusura al traffico veicolare ma che punterà a rendere via Roma un nuovo spazio urbano, salvaguardando gli attraversamenti esistenti ".

Nuova pavimentazione e arredo urbano

I commenti

Favorevole alla pedonalizzazione totale di via Roma il gruppo della Lega. “Sarebbe da pedonalizzare - commenta il consigliere Fabrizio Ricca - anche piazza Castello. Le pedonalizzazioni in periferia sono spesso dannose e problematiche per i cittadini, quelle in centro, invece, vanno favorite”. Ok anche dal capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò, che chiede nuovi arredi "accessibili a tutti, resistenti e rimovibili in caso di manifestazioni". Sì allo stop alle auto anche dal M5S, ma Dorotea Castiglione chiede: "un piano d'ambito che riguardi l'intera area del centro, con l'obiettivo di estendere il più possibile le aree pedonalizzate". "Spero", aggiunge: "non ci si limiti alla semplice chiusura di un tratto di via tramite sbarramenti e/o fioriere".



Scettico sull'intervento il consigliere di Forza Italia Domenico Garcea, che chiarisce: "La via centrale di Torino è occupata soltanto da negozi di multinazionali, che certo non avrebbero bisogno di un sostegno come i piccoli commercianti schiacciati dalla crisi economica e dall'inflazione in costante aumento".