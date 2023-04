Sport |

Basket, doppia tegola per la Reale Mutua: ko Poser e Doneda

Il primo, alle prese con un'infezione virale acuta, resterà fuori alcune settimane, per il secondo invece rottura del legamento crociato: stagione finita in anticipo

Brutte notizie per la Reale Mutua basket. La società torinese ha comunicato le condizioni mediche degli atleti Federico Poser e Simone Doneda. E per entrambi si prospetta un lungo stop forzato. Per quanto riguarda Poser, in seguito alla comparsa di un malessere generalizzato è stato sottoposto ad alcuni accertamenti, che hanno evidenziato un’infezione virale acuta che necessita di un’interruzione completa dell’attività agonistica per un periodo di tempo che verrà valutato e monitorato con ulteriori esami che saranno eseguiti nelle prossime settimane. Doneda, in seguito all’infortunio occorso durante la partita contro Cantù è stato sottoposto ad ulteriori esami che hanno evidenziato la rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui Doneda era già stato sottoposto ad intervento chirurgico.

