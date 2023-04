Quando i titani si incontrano: TMS Network (TMSN) festeggia una vittoria del 1400% nella prevendita, sfidando Cosmos (ATOM) e Cardano (ADA) a innovare

TMS Network (TMSN) ha fatto un debutto straordinario nel mondo delle criptovalute, assicurandosi un guadagno impressionante del 1400% nella sua prevendita. Questa vittoria ha posizionato TMS Network (TMSN) come una forza da non sottovalutare, sfidando operatori affermati come Cosmos (ATOM) e Cardano (ADA) a innovare e a rimanere all'avanguardia. In questo articolo analizzeremo i fattori che hanno contribuito al successo di TMS Network (TMSN) e come intende sconvolgere il mercato.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è uno scambio decentralizzato che offre agli utenti la possibilità di confrontarsi con la finanza in modo nuovo. Fornendo l'accesso sia alla DeFi che ai derivati tradizionali su un'unica piattaforma, TMS Network (TMSN) affronta il problema della limitata interazione tra le criptovalute e il mondo reale, utilizzando la struttura portante di Ethereum.





Una delle caratteristiche principali di TMS Network (TMSN) sono le sue misure di sicurezza avanzate. La piattaforma utilizza la crittografia, portafogli multi-sig e controlli di sicurezza regolari per proteggere tutte le transazioni e gli asset. Di conseguenza, i trader possono utilizzare TMS Network (TMSN) con fiducia, sapendo che le loro attività sono al sicuro.





TMS Network (TMSN) offre ai trader un'ampia base di asset con oltre 500 token in diverse classi. Inoltre, la piattaforma dispone di strumenti di trading integrati, come bot e costruttori di strategie, che rendono il trading un'esperienza eccezionale.





Dalla sua prevendita, TMS Network (TMSN) ha guadagnato il 1400%, rendendola un'opportunità di investimento molto interessante. La seconda fase della prevendita offre token a soli 0,046 dollari, dando agli investitori la possibilità di entrare nel futuro della finanza.





Cosmos (ATOM)





Cosmos (ATOM) è una rete open-source e decentralizzata di blockchain parallele indipendenti che consentono la creazione di applicazioni (dApp) e servizi decentralizzati interoperabili. L'obiettivo di Cosmos (ATOM) è quello di consentire la comunicazione e l'interazione tra diverse blockchain, creando essenzialmente un "Internet delle blockchain".









ATOM è la criptovaluta nativa della rete Cosmos (ATOM) e viene utilizzata per le puntate, le commissioni delle transazioni e la governance.





Il successo di TMS Network (TMSN) potrebbe aver spinto la Cosmos Interchain Foundation a investire 40 milioni di dollari nello sviluppo dell'ecosistema Cosmos (ATOM). L'Interchain Stack è utilizzato da circa 50 blockchain, tra cui Tendermint Core, Cosmos SDK, Cosmos Hub e il protocollo IBC.





L'ICF sta inoltre sostenendo lo sviluppo di CosmWasm ed Ethermint, considerati gli elementi costitutivi di smart contract e blockchain compatibili con Ethereum Virtual Machine (EVM).





Cardano (ADA)





Cardano (ADA) è una piattaforma blockchain decentralizzata che utilizza un algoritmo di consenso proof-of-stake per facilitare transazioni sicure e funzionalità di smart contract. Cardano (ADA) mira a fornire un'alternativa più sostenibile e scalabile alle altre piattaforme blockchain, promuovendo al contempo l'inclusione finanziaria nelle economie in via di sviluppo.





Negli ultimi sette giorni, compreso il 22 marzo, la performance di Cardano (ADA) è molto simile a quella del Bitcoin, con entrambe le criptovalute che hanno registrato un'impennata di oltre il 16%. La spinta al rialzo di Cardano (ADA) coincide con il lancio dell'ultimo aggiornamento della rete di Cardano (ADA) il 17 marzo.





L'aggiornamento, chiamato rete dinamica peer-to-peer (P2P), introduce una nuova versione di nodo che, secondo quanto riferito, consente l'utilizzo bidirezionale dei nodi produttori di blocchi e dei nodi relè. Questa nuova caratteristica può contribuire a proteggere da potenziali guasti o comportamenti dannosi sulla rete di Cardano (ADA).





Conclusioni





TMS Network (TMSN) ha ottenuto un rendimento del 1400% nella sua prevendita, diventando un attore serio nel mondo delle criptovalute. Questo successo sta sfidando operatori affermati come Cosmos (ATOM) e Cardano (ADA) a innovare e a rimanere all'avanguardia. La Cosmos Interchain Foundation sta investendo 40 milioni di dollari nello sviluppo dell'ecosistema Cosmos (ATOM), mentre Cardano (ADA) ha lanciato la sua rete dinamica peer-to-peer (P2P).





