Dalla Regione oltre un milione e mezzo per San Mauro e Castiglione

E’ stato firmato oggi l’accordo di programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di San Mauro e Castiglione Torinese per un valore complessivo di 1,7 milioni di euro.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall’assessore alle attività produttive Andrea Tronzano perché con questo accordo si assegnano contributi ai Comuni per interventi di riqualificazione urbana investendo sulla qualità delle città e degli spazi per i cittadini.

Per i sindaci di San Mauro e di Castiglione Torinese si tratta di un’ottima opportunità di valorizzazione del territorio e di rilancio del tessuto commerciale, esempio anche di una collaborazione stretta tra enti.

L’accordo prevede una serie di interventi nei due comuni, garantiti dalla Regione grazie a un accordo tra l’ex Ministero dello Sviluppo economico, oggi ministero delle Imprese e del Made in Italy, firmato a gennaio e registrato dalla Corte dei Conti nei giorni scorsi.

Sarà il Comune di San Mauro a gestire la gara d’appalto che dovrà partire entro giugno per l’aggiudicazione dei lavori il cui completamento è previsto marzo 2024.

In particolare, 1,3 milioni di euro serviranno per interventi di riqualificazione della zona tra piazzale Europa, via Torino e via Po. Il lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione e dei sotto-servizi destinati alle attività degli ambulanti nell’area del mercato, in particolare per l’alimentazione con l’energia elettrica, le condotte dell’acqua potabile e le fognature. Contemporaneamente saranno eseguiti interventi di riqualificazione anche sulla viabilità, i camminamenti e i parcheggi urbani.

Un secondo blocco di interventi, per un valore di 413 mila euro, è previsto poi in strada del Porto, nel comune di Castiglione, sulla provinciale 92. Qui saranno eseguiti lavori di sistemazione dei marciapiedi di servizio alla zona produttiva e commerciale e di rifacimento dell’illuminazione pubblica.