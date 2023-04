"Il 25 aprile dedicato all'Ucraina". I Radicali Italiani alla fiaccolata della Liberazione con le bandiere Nato

"Chi combatte nelle trincee in Ucraina combatte per libertà per ciascuno di noi. La Resistenza dell'Ucraina è quella dell'Europa: noi chiediamo che il Comune di Torino e l'ANPI dedichino la festa di Liberazione, così come tutte le iniziative collaterali, all'Ucraina". È questo l'appello che arriva dal presidente dei Radicali Italiani Igor Boni e dal coordinatore dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta Lorenzo Cabulliese, alla vigilia del 1° aprile.

Gli eventi

Dalla prossima settimana prenderanno il via nel capoluogo piemontese una serie di eventi per celebrare il ricordo della Resistenza: il 3 aprile si svolgerà la commemorazione al Pian del Lot, seguita il 5 aprile da quella del Martinetto. Un calendario che culminerà nella fiaccolata del 24 aprile sera per le vie del capoluogo piemontese. E l'invito - a nome anche della FIAP (Federazione Italiana Associazioni Partigiane) di cui fanno parte i Radicali - è di dare voce dal palco durante la sfilata "a un rappresentante dell'Ucraina e uno dell'Iran. È il momento di avere coraggio e dire chiaramente che la Resistenza Ucraina è una vera resistenza".

Alla fiaccolata con le bandiere Nato