Rivalta, approvato il Bilancio di previsione 2023-2025

Il Consiglio comunale idi Rivalta l 29 marzo ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025. Il documento economico della Città pareggia a 20.258.926 €, con un incremento di 1,7 milioni rispetto al dato 2022.

A caratterizzare le voci, soprattutto la necessità di far fronte all’aumento dei costi di alcuni servizi, cresciuti nel biennio 2020- 2022 a causa dall’emergenza sanitaria e oggi non più coperti dai ristori governativi del “Fondo Covid”. Significativi, nella parte legata agli investimenti, i 15 milioni € di fondi PNRR intercettati per l’edilizia scolastica, le bonifiche ambientali e l’edilizia pubblica.

Tra le voci di spesa una quota considerevole è destinata al capitolo utenze: a bilancio sono stati iscritti 1,7 milioni € che senza gli aiuti del Governo assicurato lo scorso anno producono un aumento di 300.000 €. Cresce anche la spesa per il personale, 110.000 € in più rispetto allo scorso anno.

Altri tre servizi subiscono un incremento: l’asilo nido, il trasporto scolastico e la mensa. Per gli asili la previsione è di un incremento di 130.000 €, dovuto a un miglioramento del servizio, al maggior numero di bambini con disabilità che necessitano di un supporto e alle convenzioni con privati. Tutto senza variare le tariffe a carico delle famiglie. Pur rimanendo invariato il servizio in termini di mezzi e chilometri percorsi raddoppia, invece, il costo dei trasporti, per il quale la stima di spesa è di 180.000 €.

Anche per il servizio mensa scolastica si registra un incremento di costi di circa 100.000 €. Ancora in ambito scolastico si registra un incremento di 30.000 € euro destinato alle ore di assistenza educativa, che estende i suoi tempi anche al periodo di frequenza ai centri estivi. Si passa così da 45.000 € del 2016 agli oltre 200.000 di oggi per 220 ore settimanali. Rimane invariata, invece, la tariffa rifiuti, con un Piano Economico Finanziario di 3.395.000 €, mentre subisce un incremento di 20.000 € – arrivando a 927.000 € – il contributo che Rivalta versa al CIdiS per la gestione in forma associata delle funzioni socio-assistenziali.

"Nonostante gli aumenti dei costi delle utenze e dei servizi siamo riusciti a fare un bilancio che assicura più risorse all’educazione dei nostri figli, ai servizi socio assistenziali e agli asili nido. Nostro obiettivo è far sì che Rivalta non lasci nessuno indietro e abbia cura dei più piccoli", spiega il sindaco di Rivalta Sergio Muro. "Che aggiunge: «anche sulla manutenzione, croce di tutte le amministrazioni, facciamo un passo avanti, assicurando agli uffici 400mila €, ben 160mila in più rispetto allo scorso anno".