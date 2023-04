A San Salvario tornano i concerti di mezzanotte contro la "mala movida"

Dopo la rassegna invernale, i concerti di mezzanotte “Midnights Round” pensati per contrastare il fenomeno della "mala movida" tornano ad animare le vie di San Salvario e di largo Saluzzo dal 15 aprile al 27 maggio.

Gli appuntamenti, a ingresso gratuito, si svolgeranno alla Parrocchia San Pietro e Paolo Apostoli di via Saluzzo ogni sabato con l’obiettivo di dare un segnale che in una serata dedicata allo svago e all’incontro ci può essere spazio anche per una proposta basata sull’ascolto, sull’emozione e sulla bellezza.

La Chiesa di San Pietro e Paolo sarà di nuovo la cornice dei concerti, che inizieranno alle 23 del sabato sera per concludersi alla mezzanotte.

"Ripercorre l'esperienza in autunno che ha funzionato bene, abbiamo avuto quasi sempre la chiesa piena - commenta il direttore artistico Giorgio Guiot -. Come nell'edizione scorsa tutto mirato ai giovani, con il pensiero che si rivolgano ai giovani della Movida".

“Il format, già testato positivamente in inverno, torna in primavera-estate grazie a Cantabile e Giorgio Guiot. Proporre la Cultura e la Musica ai ragazzi che vivono la Movida può essere un tentativo di governare questo complesso processo nel quartiere di San Salvario. Lo si fa nella chiesa in modo da limitare il rumore nella piazza e nell’orario 23-24 in modo da garantire il minor “fastidio” ai residenti. Eventi accessibili a tutti e per tutti” aggiunge il coordinatore Enrico Foietta.

Organizzati dall’associazione Cantabile, in collaborazione con la Circoscrizione 8 e la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo vedranno esibirsi: Coro Estro Armonico di Salerno (15 aprile); Coro Contraccanto di Milano (29 aprile); coro Polietnico del Politecnico di Torino (6 maggio); Ensemble Vocale Novi Cantores di Torino (13 maggio); Coro Unimore dell’Università di Modena e Reggio Emilia (20 maggio); Quackchoir di Pavia (27 maggio).

Per info: www.cantabile.it