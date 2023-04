Falchera, i lavoratori edili in piazza per difendere il Superbonus: "Non toglietelo alle periferie" [FOTO]

Torino ha detto la sua. Insieme a Napoli, Cagliari, Palermo e Roma. Questa mattina i sindacati di categoria del mondo dell'edilizia hanno rilanciato l'appello per il Superbonus 110%. E lo hanno fatto, nel capoluogo piemontese, da piazza Astengo - nel cuore di Falchera - proprio per ribadire che, tra coloro che soffrirebbero maggiormente una stretta della misura voluta dai governi precedenti per rilanciare l'edilizia, ci sono proprio le periferie delle grandi città. Quelle che avrebbero più bisogno di riqualificazione e rilancio, ma spesso non hanno le risorse.



Secondo Feneal Uil e Fillea Cgil, sono almeno 2500 le imprese a rischio e diverse migliaia i lavoratori. E nonostante sia il 1° aprile, non è uno scherzo. Anzi. Ma non sono soltanto i sindacati a lanciare l'allarme: al loro fianco c'è pure Legambiente e la società civile, rappresentata nella giornata di oggi da don Adelino Montanelli, uno dei sacerdoti di Falchera.