Dal Portogallo a Chivasso: la staffetta podistica "Peace Run" arriva sul fiume Po

Mercoledì 5 aprile, alle ore 10, nel Parco del Bricel di Chivasso l’arrivo della staffetta internazionale della Peace Run.

L’iniziativa podistica dell’Associazione Sri Chinmoy Oneness Home Peace Run, con sede a New York, fondata nel 1987 da Sri Chinmoy, - ambasciatore di pace, atleta, poeta, artista, musicista, scomparso nel 2007, che ha dedicato la sua vita ad ispirare le persone a trovare la pace dentro se stesse, per poi diffonderla all’esterno.

La tappa europea di quest’anno è partita dal Portogallo, attraverserà diverse nazioni europee concludendosi in settembre in Latvia, Estonia e Lituania per promuovere la cultura della pace e della fratellanza tra i popoli. Ad oggi ha attraversato più di 150 nazioni in tutti i continenti ed incontrato più di 7 milioni di partecipanti.

La staffetta è composta da un team di corridori provenienti da diverse nazioni, e porta con sé una fiaccola di tipo olimpico, simbolo della comune aspirazione alla Pace, che viene consegnata ai membri delle comunità locali. Autorità, associazioni e scolaresche accoglieranno la Peace Run 2023, condivideranno il messaggio di pace con il motto “La pace inizia da me – Peace begins with me” celebrando contestualmente anche la giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace indetta dall'Onu per il 6 aprile.

Peace Run ha ricevuto nel corso degli anni il sostegno di numerosi luminari tra i quali citiamo di recente Papa Francesco, e tra i grandi della storia Nelson Mandela, Madre Teresa di Calcutta, Michail Gorbačëv, Papa Giovanni Paolo II, il presidente della conferenza generale dell’Unesco David Hepburn, personaggi dello sport e tanti altri.

A Chivasso, è previsto il coinvolgimento dell'associazionismo locale attraverso attività di accompagnamento, animazione e sorveglianza dell'iniziativa.

La fiaccola infatti, lungo il percorso, viene consegnata ai membri delle comunità locali, dai cittadini alle personalità di rilievo del mondo delle istituzioni, cultura e sport, ma una particolare attenzione è rivolta a bambini e studenti, ai quali sono riservati percorsi specifici sul tema della Pace (in Piemonte, quest’anno, la Peace Run ha collaborato con l’USR). La fiaccola viene passata di mano in mano per condividere un’esperienza di unità e fratellanza, affinché ognuno possa sentirsi parte di una “unica famiglia mondiale” che si estende oltre i confini geografici, culturali e sociali.

“La Città di Chivasso – ha commentato il sindaco Claudio Castello - è onorata di accogliere la staffetta internazionale della Peace Run e di consacrare ai valori della pace, dell’amore e della fratellanza uno degli scenari ambientali più belli del territorio, a conferma che in natura l’armonia è la regola, e la guerra è una contraddizione. Specie in questa fase storica di drammatiche tensioni internazionali promuovere la cultura della pace è un dovere che va seguito con vigore”.

Nella stessa giornata, il fiume Po sarà denominato fiume di Pace, ovvero Luogo dedicato alla Pace, aderendo così agli altri simboli permanenti di ispirazione per la pace “Sri Chinmoy Peace-Blossom” che includono luoghi di incantevole bellezza ed ispirazione, meraviglie della natura e siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco in più di cento nazioni.

Al Parco del Bricel sarà piantumato un acero campestre dedicato alla Pace e sarà messa in posa una targa per ricordare che pace e natura fanno parte della stessa famiglia e che entrambe hanno bisogno del contributo di ognuno di noi per poter crescere ed espandersi.

L’associazione “Amici del Po – Chivasso” sensibilizzerà gli alunni sull’importanza del fiume e dell’acqua.