Una città sostenibile costruita per gioco con l'intelligenza artificiale: ecco il sorriso del progetto Smaile

Una app per imparare a utilizzare l'intelligenza artificiale giocando. Si chiama Smaile app ed è il frutto di due anni di lavoro. Si chiama "Smaile" (Simple methods for artificial intelligence learning and education), infatti, il progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e indirizzato ai ragazzi nati tra il 1997 e il 2010.

Tra i temi all'interno della app, la sostenibilità. Ai ragazzi era chiesto di costruire una città che rispettasse l'ambiente. Ma tra i tanti microgiochi c'è spazio anche per la creatività (per esempio creando un film). E per l'approfondimento dei temi attraverso alcuni video.

L'obiettivo era di avvicinare i ragazzi all'intelligenza artificiale, soprattutto grazie ai giochi e non solo. E ha preso pare a un bando nato in pieno lockdown e che ha coinvolto UniTo, Politecnico e l'ateneo londinese della Royal Holloway. Sono state 58 le classi di scuola media coinvolte, per oltre mille ragazzi.

Ne sono nati giochi con finalità didattiche e attività di apprendimento attraverso l'attività pratica, ma anche corsi di orientamento per i ragazzi e di formazione per gli insegnanti (partirà a giugno). Presto la app sarà distribuita negli store.

Essere nativi digitali non basta

"È stato un bando con cui abbiamo voluto tornare a puntare sulla ricerca in un periodo in cui si passava soprattutto dagli atenei - dice Alberto Anfossi, segretario generale di Compagnia - e con grande attenzione alla componente educativa e di impatto. Perché non basta essere nativi digitali per saper usare gli strumenti tecnologici senza subirli".

Anche i docenti hanno carenze