Entro l'estate addio alle stazioni di [To]Bike, in arrivo nuove aree di sosta per bici e moto

Dopo l 'addio di [To]Bike , le stazioni gialle abbandonate sparse per Torino verranno riconvertite in parcheggi per bici e monopattini, ma anche per le automobili. Ad annunciarlo l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta , rispondendo ad un'interpellanza presentata dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao .

Da allora, le 120 piazzole per l'affitto e il rilascio delle due ruote giacciono abbandonate. " Bicincittà - ha spiegato in Sala Rossa Foglietta - ha presentato un piano per lo smantellamento delle stazioni presenti: è prevista la rimozione di 20 stazioni al mese, con termine ad agosto/settembre 2023 ". E sul futuro delle aree che verranno lasciate libere, sono in corso le valutazioni puntuali degli uffici della Mobilità.

Nuove aree di sosta per bici e mono

Alcuni spazi verranno destinati alla sosta delle biciclette, sia quelle private che in free floating, che dei monopattini in sharing. Sono previste, ha poi aggiunto l'assessore, "piccole modifiche di marciapiedi/passaggi pedonali per il miglioramento viabilità". Alcune stazioni verranno infine riconvertite in parcheggi per le automobili.

Grazie ai fondi del React Eu e del decreto ciclovie, verranno posati degli archetti per le biciclette. "Il degrado non si deve abbattere sugli stalli inutilizzati di ToBike - ha osservato Firrao - Chiediamo che questi spazi - situati in importanti punti logistici della città - vengano riconvertiti rapidamente in parcheggi pubblici per le bici".