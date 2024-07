Guasto ad una linea elettrica, circolazione ferroviaria in tilt sulla Torino-Milano

Un guasto alla linea elettrica tra Torrazza Piemonte e Chivasso ha mandato in tilt la circolazione dei treni nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 luglio, sulla Torino-Milano.

Circolazione a lungo sospesa

La circolazione è stata sospesa per circa due ore in direzione del capoluogo piemontese, poi è ripresa ma solo un binario unico. Inevitabili i ritardi e i disagi per gli utenti, in una giornata di partenze per le vacanze e di grande caldo.

Ritardi, problemi e disagi

Alcuni convogli sono stati limitati alla stazione di Chivasso e da qui i passeggeri hanno dovuto prendere altri treni per raggiungere Torino. Solo dopo che i tecnici di Rfi sono riusciti a ripristinare il guasto la situazione ha iniziato a normalizzarsi, ma è stato un pomeriggio da incubo per moltissimi viaggiatori.