La biblioteca civica centrale entra nel metaverso per promuovere la lettura: al via il progetto Reading & Machine

La biblioteca civica centrale entra nel metaverso: al via il progetto Reading & Machine

Il progetto del centro SmartData@PoliTO del Politecnico di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino e Biblioteche Civiche Torinesi e sostenuto da Fondazione TIM, si affida alle opportunità che le tecnologie di intelligenza artificiale e realtà aumentata offrono per riavvicinare le persone alla lettura.

Il lunedì e il sabato sarà possibile sperimentare la postazione alla Biblioteca Civica Centrale, in via della Cittadella 5.

Come stimolare la lettura di libri in un mondo dominato dalle tecnologie? A questa domanda il progetto Reading & Machine risponde sfruttando proprio le opportunità offerte dalle tecnologie dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale.

Fondazione TIM, da sempre vicina al mondo della cultura, ha sostenuto questa idea finanziando il Progetto del Centro SmartData@PoliTO coordinato dal professor Marco Mellia del Politecnico di Torino, vincitore del Bando di Fondazione TIM “Facciamola Facile” nell’ambito dell’area di intervento “arte e cultura”.

Il prototipo del progetto è stato presentato sabato 1 aprile alla Biblioteca Civica Centrale alla presenza del Rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, della Consigliera Comunale Elena Apollonio e di Giuseppe Di Giuda, Vice-Rettore per la digitalizzazione dell’Università di Torino.

Durante la presentazione sono stati esposti i risultati della ricerca portata a termine nell’ambito del progetto che ha coinvolto il Politecnico di Torino con il Centro Interdipartimentale SmartData, il Laboratorio di Realtà virtuale VR@Polito e il DAUIN - Dipartimento di Automatica e Informatica, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino e le Biblioteche civiche torinesi.

Reading (&) Machine propone una “biblioteca nel metaverso” dove gli utenti si possono muovere in un mondo virtuale alla scoperta di libri che un motore di intelligenza artificiale propone loro, sfruttando la conoscenza collettiva estratta dalla moltitudine dei prestiti che gli utenti delle Biblioteche Civiche hanno fatto negli anni. Un patrimonio di dati, che, utilizzato seguendo le regole della normativa sulla privacy, permette di creare innovazione e nuove opportunità. Un modo per riavvicinare i giovani alla lettura, fruendo al contempo dei luoghi di lettura quali biblioteche, con una modalità innovativa e ibrida, coniugando reale e virtuale in una nuova sfida di accesso alla lettura stessa.

La creazione della Reading & Machine esplora le possibili forme di interazione che sfruttano le nuove tecnologie di realtà virtuale – il metaverso – e sistemi di raccomandazione nel contesto delle biblioteche, proponendo innovazione e soluzioni di avanguardia.

A partire dal 3 Aprile, esclusi i periodi festivi, in via Cittadella 5 ogni lunedì dalle 16 alle 19 e ogni sabato dalle 10 alle 13 sarà possibile entrare nel metaverso di Reading (&) Machine e provare il prototipo: i ricercatori e le ricercatrici del Politecnico e dell’Università saranno a disposizione per guidare il pubblico nell’esperienza.