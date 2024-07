Auto distrutta dalle fiamme nella notte a Carmagnola

Auto in fiamme questa notte a Carmagnola, in Borgo San Giovanni. Intorno alle 2, in via San Giovanni angolo vicolo Robilante, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno avvolto e distrutto una Fiat Panda bianca.

Nessun ferito

Dalla vettura, di proprietà di un residente della zona, il fuoco si è esteso anche a quella parcheggiata dietro. I pompieri sono riusciti ad estinguere le fiamme: al momento sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri sulle cause, ma fortunatamente non si registrano feriti. Il danno risulta coperto dall'assicurazione.