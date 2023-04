Settimo Torinese non smette di pedalare: riparte il progetto della "Ciclopatente" per i più piccoli

È ripartito questa mattina a Settimo Torinese il progetto Ciclopatente , nato per insegnare ai bambini e alle bambine i principi della sicurezza stradale e della sostenibilità ambientale. Al parco Pertini si sono ritrovati gli studenti per l'evento inaugurale del progetto che durerà da qui alla fine all'anno scolastico e coinvolgerà le classi quarte dei tre istituti comprensivi settimesi.

Il progetto Ciclopatente nasce dalla collaborazione di Riciclistica Settimese, Polizia Municipale, Seta e Soms. Prevede attività didattiche di vario tipo che si concentrano in una giornata nella quale gli studenti, anche grazie agli agenti, imparano le principali regole del codice della strada e affrontano temi legati all'educazione stradale. Con i volontari di RCS ci si reca poi alla vicina Ciclofficina del parco De Gasperi dove agli studenti viene spiegato come curare e riparare la bicicletta. Grazie agli operatori di Seta, si dedica parte della giornata ad attività legate all'educazione ambientale, cercando di sensibilizzare i più piccoli a curare e tenere in ordine le proprietà pubbliche, a partire dai parchi.