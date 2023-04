Embraco, la vicenda si chiude con una pena a 4 anni: accolto il patteggiamento degli imputati, ma non la pena minima

Nuovi colpi di scena nella vicenza Embraco. Una storia che, negli ultimi anni, non ha certo risparmiato novità e sorprese (quasi sempre negative). E anche la puntata conclusiva (?) ha un sapore agrodolce.

Pena patteggiata a 4 anni e quinto indagato rintracciato

È stato infatti rintracciato il quinto indagato al processo per i vertici di Ventures, la società che avrebbe dovuto rilanciare il sito industriale di Riva di Chieri dopo l'addio di Whirlpool. Reindustrializzazione mai iniziata. E che oggi, dopo il blitz della Finanza e le carte bollate, è arrivata in tribunale con il processo ai manager coinvolti. Ma intanto, proprio il tribunale si è pronunciato sulla richiesta di patteggiamento da parte degli imputati: la pena è di 4 anni per tutti gli imputati, con il giudice, il gup Roberta Cosentini, che ha inteso non accettare il minimo della pena per il fallimento, che era di 3 anni. Per i lavoratori, però, che si erano costituiti parte civile, nessun risarcimento economico. Anche se una porta potrebbe rimanere aperta in sede civile.

Respinta la richiesta del minimo della pena

Il cittadino israeliano indagato (e finora introvabile) è stato individuato. Anche per lui, quindi, avviso di chiusura indagini e accuse legate al fallimento dell'iniziativa imprenditoriale costata il posto di lavoro a 400 persone.

Intanto, proprio al processo, il giudice ha respinto la proposta da parte degli imputati del minimo della pena, anche se il patteggiamento è andato in porto. “In una scelta unilaterale degli imputati rispetto alla quale non abbiamo poteri di veto, le nostre rivendicazioni hanno trovato comunque riscontro da parte del giudice, che non ha accettato l’originaria proposta del minimo della pena”. dice il segretario organizzativo Uilm Torino, Vito Benevento, assistito dall’avvocato della Uilm, Andrea De Carlo.