Scegliere una consulenza SEO a Torino: a chi affidarsi

L’ottimizzazione del proprio sito web e dei suoi contenuti è senza dubbio un passo obbligato per garantire visibilità e sviluppare la propria azienda online. La SEO consiste principalmente nell'ottimizzare le proprie pagine web affinché ottengano un buon posizionamento sui motori di ricerca.

Tuttavia, la SEO non si ferma qui! Sono molti i criteri che incidono sul posizionamento di un sito e dei suoi contenuti, su un motore come Google. Per lavorare su un'intera strategia SEO, si consiglia quindi di rivolgersi a un consulente SEO.

Scopriamo perché di seguito:

Perché affidarsi ad un consulente SEO a Torino ?

Esistono diversi esperti nel campo della SEO o simili, ognuno con le proprie specificità. Innanzitutto il consulente seo torino ha molti vantaggi, soprattutto su progetti complessi e/o partendo da zero. Può lavorare su tutti gli aspetti di una strategia SEO e intervenire a monte di un progetto, durante e dopo.

Il SEO freelance, che può intervenire su un sito esistente nei suoi aspetti tecnici ed editoriali, poi abbiamo il web editor che si concentra sui contenuti da ottimizzare per poter essere pubblicati su un sito. Non interviene sulla parte tecnica né su SEO audit o analisi del traffico in particolare.

Gli ambiti di intervento e le competenze di un consulente SEO

Ecco alcune aree di intervento di un consulente SEO e le sue competenze, su tutti gli aspetti che richiedono un lavoro per migliorare la SEO di un sito web e delle sue pagine un esperto seo potrà però intervenire sulla parte consulenziale e su operazioni una tantum più o meno lunghe.

Consulenza e strategia SEO

Un'consulente SEO si propone anche di lavorare sulla parte consulenziale e strategica per supportare i propri clienti. Questo lavoro svolto a monte di un progetto garantisce azioni future da mettere in campo, educando e informando il cliente sui meriti della SEO e sui risultati da produrre a medio/lungo termine.

Va notato che l'ostacolo principale è spesso legato a questi risultati attesi, a volte troppo presto. La SEO è un lavoro a lungo termine e questo è senza dubbio il primo punto che deve essere chiarito ai propri clienti. Un'consulente avrà gli elementi di linguaggio e gli argomenti per riuscire a vendere una strategia SEO globale per coprire tutte le esigenze della sua clientela.

Le strategie SEO si concentrano su struttura, ottimizzazione, contenuto, ricerca di parole chiave, analisi, ecc. e come tale chi si occupa di consulenza SEO come Gstarseo.it per citare solo un consulente, potra supportarti nei tuoi progetti, anche complessi.

SEO tecnica

La SEO tecnica integra cose diverse e richiede necessariamente competenze in linguaggi di programmazione, struttura del sito web, log di lettura, errori segnalati da Google Search Console e strumenti simili.

Un esempio di SEO tecnica quando si tratta di implementare la struttura di un sito è la capacità di crearlo secondo il principio del cluster semantico. Ciò richiede abilità speciali e una vera esperienza tra la struttura del sito e la ricerca delle parole chiave giuste.

Audit del sito web

Quando si tratta di ottimizzare un sito esistente e migliorarlo, è necessario sottoporsi a un’analisi a monte. Si tratta di elencare tutti i possibili errori riscontrati e possono essere molto numerosi; link rotti, pagine non sicure, meta descrizioni duplicate, caricamento delle pagine lento, contenuti scadenti ecc.

Analisi e audit SEO

Anche in questo caso devi essere in grado di intervenire e, allo stesso tempo, padroneggiare molti strumenti SEO. Mireranno a rilevare tutti questi errori e lavoreranno su molti altri punti come il livello di autorità di un sito, il suo volume di backlink e la loro qualità e molti altri aspetti.

Padronanza degli strumenti SEO

Esiste una quantità impressionante di strumenti SEO, alcuni dei quali sono essenziali e/o molto apprezzati da alcuni esperti SEO. Tra questi SEMRush. Un equivalente di SEMRush, meno appuntito ma comunque molto buono; Ubersuggest.

C'è anche MOZ, Majectic SEO, Yooda e per esperti SEO tecnici; Screaming frog.

Le diverse leve della SEO: SEA, SEM, SMA, SMO…

La SEO è un universo che racchiude tante leve e termini inglesi che mirano ad una sola ed unica cosa: sviluppare il tuo business online migliorandone la visibilità. Ecco perché un'consulente SEO è la persona ideale per coprire tutte queste leve nell'ambito di un progetto.

Il consulente SEO lavora quindi sulla parte di posizionamento organico e spesso anche sulla parte di campagne. La prima prevede l'ottimizzazione del sito e dei contenuti, l'altra principalmente pubblicità tra Display e Search Google (annunci commerciali dal motore di ricerca). Così la SEA per la pubblicità sui motori di ricerca, si riferisce all'aspetto pubblicitario per aumentare la visibilità e il traffico.

Scrittura di contenuti SEO

La scrittura sul web richiede buone capacità di elaborazione dei testi, questo è un dato di fatto! ma soprattutto saper ottimizzare i contenuti lavorando sulle giuste parole chiave e sul campo lessicale e semantico.

Potenzialmente avranno un numero di parole o segni da produrre, un numero di tag da inserire, un campo lessicale predefinito e indicazioni sul problema e sul tono da adottare. La scrittura è la parte finale del progetto prima di tracciare il traffico nel corso dei mesi, se l'consulente è incaricata in tal senso.

Il libero professionista SEO contro l'agenzia SEO

Infine, possiamo porci la seguente domanda: quando è bene scegliere tra un’agenzia seo a torino e un consulente seo torino? Dopo aver letto queste prime parole, capirai subito i limiti di un SEO freelance su grandi progetti, ma ha anche innegabili vantaggi se hai esigenze specifiche, scegliendo un’agenzia seo in piemonte ottieni:

Un unico interlocutore per il tuo progetto SEO,

Costi inferiori grazie alla sua struttura,

Una persona interamente dedicata al tuo progetto,

Possibilità di lavorare con il cliente,

Possibili interventi su piccole macchie, ecc.

Anche il freelance SEO ha i suoi vantaggi e può intervenire quando hai bisogno di consigli da applicare o errori da correggere sul tuo sito. Può anche stabilire un audit e una strategia SEO, fino a implementare alcuni punti. Oltre a ciò, può anche collaborare con un'agenzia su progetti più ampi.