Costume intero o bikini? I consigli per indossarli al meglio

Una scelta che, al di là delle tendenze del momento, parla molto del proprio stile personale, della sicurezza con cui ci si guarda allo specchio e della voglia – o meno – di giocare con forme, colori e abbinamenti.

Il beachwear, oggi più che mai, è un universo ricco di opzioni, in cui ogni corpo può trovare il suo spazio. Il segreto sta nell’indossare ogni capo con consapevolezza, valorizzando i propri punti di forza e scegliendo materiali e tagli che facciano sentire a proprio agio. Ecco una guida per orientarsi tra costume intero e bikini, e per indossarli con gusto, eleganza e disinvoltura.

Costume intero: eleganza, versatilità e silhouette definita

Il costume intero, un tempo considerato una scelta più “contenitiva” o sportiva, oggi è uno dei pezzi più ricercati e versatili del guardaroba da mare.

Basta sfogliare le collezioni estive per notare quanto il design di questi modelli si sia evoluto: tagli asimmetrici, scolli profondi, intrecci sulla schiena, tessuti modellanti e dettagli couture rendono il costume intero un vero e proprio capo da passerella.

Chi invece vuole enfatizzare il punto vita può optare per versioni con cintura incorporata o dettagli a contrasto sui fianchi. Non mancano le proposte con stampe grafiche o animalier, ideali per chi non vuole passare inosservata.

Il costume intero è anche un alleato perfetto fuori dall’acqua: abbinato a un pareo annodato in vita o a un pantalone ampio in lino, diventa subito un body da aperitivo. E per chi viaggia con poco bagaglio, è la soluzione perfetta per avere un capo passe-partout, adatto a più momenti della giornata.

Bikini: libertà, mix and match e personalità

Dall’altra parte, il bikini continua a esercitare un fascino indiscusso. Sarà per la sua capacità di esaltare l’abbronzatura o per quella sensazione di leggerezza che solo un due pezzi può regalare. Il bikini è il simbolo dell’estate libera e giocosa, e il 2025 lo conferma come protagonista anche nelle sue versioni più sofisticate.

Le tendenze di quest’anno suggeriscono forme minimal, tessuti in lycra di qualità, e anche tocchi vivaci, come il salmone, verde ginko e il blu oltremare. Tornano i modelli a triangolo con lacci sottili e gli slip brasiliana che slanciano la figura.

Come scegliere ciò che valorizza davvero

La scelta tra costume intero e bikini non dovrebbe mai essere dettata da rigidi canoni estetici, ma piuttosto da un ascolto sincero del proprio corpo e delle proprie preferenze. Ogni fisicità ha caratteristiche uniche, e ogni stile personale può trovare la sua espressione anche in spiaggia.

Chi ha un busto importante può trovare maggiore comfort in top con spalline larghe e supporto interno, sia nel bikini che nel costume intero.

Chi invece vuole slanciare otticamente la figura, può puntare su modelli con inserti verticali o giochi di colore ben distribuiti.

Le fantasie grandi attirano lo sguardo, i colori scuri tendono a snellire, mentre i dettagli strategici – come drappeggi o cut-out – possono aiutare a riequilibrare le proporzioni.

Ma il consiglio più importante è uno solo: scegliere ciò che fa sentire bene. Un costume che dona sicurezza cambia il modo in cui ci si muove, si sorride e si vive il tempo al mare.

Il ruolo dei copricostumi: pratici e raffinati

Indipendentemente dal tipo di costume scelto, il copricostume resta un elemento essenziale del look da spiaggia.

Più di un semplice accessorio, è spesso il primo capo che si indossa quando si arriva sul bagnasciuga e l’ultimo quando si lascia il mare alle spalle. Ecco perché deve essere comodo, ma anche in sintonia con il proprio stile.

Il 2025 propone una grande varietà di copricostumi: lunghi e svolazzanti, corti e strutturati, trasparenti o in tessuti più corposi.

Il consiglio è scegliere qualcosa che sia facile da indossare, che occupi poco spazio in borsa e che possa essere usato anche fuori dalla spiaggia, magari per una cena informale o una passeggiata al tramonto.

Accessori, attitude e dettagli che fanno la differenza

Oltre al costume e al copricostume, sono i dettagli a completare il look da spiaggia. Occhiali da sole con montature bold, cappelli in paglia a tesa larga, borse in juta o rete, e sandali bassi in pelle naturale: questi sono gli elementi che, senza troppi sforzi, regalano un tocco di classe.

Un piccolo consiglio in più: non trascurare la scelta dei gioielli. I nuovi materiali resistenti all’acqua, come acciaio inossidabile o resine colorate, permettono di indossare bracciali e collane anche sotto l’ombrellone, senza timore di rovinarli.



















