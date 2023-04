Annunciati i vincitori di MADE IN, il progetto che mette in dialogo giovani artisti selezionati ed eccellenze imprenditoriali del Torinese

Artissima e Camera di commercio di Torino annunciano i quattro giovani artisti vincitori del progetto di residenza MADE IN nato dal comune desiderio di attivare un dialogo tra l’arte contemporanea e il florido tessuto aziendale torinese.

I giovani artisti, selezionati tramite bando, hanno l’opportunità di vivere una residenza presso quattro eccellenze imprenditoriali del territorio – Carioca S.p.A, Mattioli S.p.A, Pattern Group e Prima Industrie S.p.A – e di potersi confrontare con altrettante prestigiose gallerie d’arte contemporanea torinesi madrine del progetto: Norma Mangione (Torino), Mazzoleni (Torino – Londra), Franco Noero (Torino) e Peola Simondi (Torino). La curatela è affidata a Sonia Belfiore, founder di Ultravioletto Arte + Impresa.



I quattro artisti vincitori sono: Mara Callegaro (Varese, 1994), Nicola Ghirardelli (Como, 1994), Daniele Di Girolamo (Pescara, 1995) e Andrea Di Lorenzo (Varese, 1994). La residenza offerta dal progetto consente loro di produrre una nuova opera, che resterà di loro proprietà, assimilando e influenzando la propria ricerca con il sapere tecnologico e operativo della realtà aziendale con cui dialogheranno.



L’idea cardine del progetto è che il know-how aziendale e i processi produttivi specializzati possano costituire una risorsa per la produzione di un’opera d’arte inedita frutto della contaminazione tra mondi differenti. Il confronto con le gallerie “madrine progettuali” darà inoltre l’opportunità ai quattro talenti emergenti di confrontarsi anche con l’imprenditorialità del mondo dell’arte.



La permanenza dei quattro artisti vincitori in azienda avrà una durata variabile a seconda delle esigenze del progetto e si concluderà entro il mese di giugno. Artissima, grazie al supporto di Camera di commercio di Torino, mette a disposizione di ciascun artista selezionato un budget di 5.500 euro dedicato alla produzione dell’opera e all’hospitality. Gli artisti durante la loro permanenza vivranno gli spazi e l’atmosfera di Combo, format di ospitalità innovativo da sempre in dialogo con Artissima.