Economia e lavoro | 12 agosto 2025, 10:40

Eataly, semaforo verde dai soci: arriva un aumento di capitale da 75 milioni di euro (ma in due fasi)

Tra il prossimo mese di novembre e giugno 2026 entreranno nuove risorse nel motore della catena di negozi che punta sul Caffè e su aperture in Nord America

Una prima parte entro il 30 novembre, l'altra entro la fine del mese di giugno 2026. Saranno queste le due tappe che accompagneranno una nuova accelerazione da parte di Eataly: a dare il semaforo verde è stata l'assemblea dei soci, che ha varato un aumento di capitale da 75 milioni.

A confermarlo, una nota ufficiale diffusa dalla stessa catena di punti vendita fondata da Oscar Farinetti. E gli obiettivi sono piuttosto chiari (oltre che indirizzati oltre i nostri confini territoriali): riguardano infatti sia il nuovo format legato a Eataly Caffè, sia a nuove presenze e aperture in mercati considerati come particolarmente interessanti.

Nel mirino, soprattutto il Nord America, dove nuovi negozi legati al made in Italy da tavola potranno arrivare entro la fine del 2025 a Philadelphia, Toronto e West Palm Beach. Eataly Caffè, invece, punta a una nuova presenza nella Grande Mela, in particolare a Lexington Avenue.

MSci

