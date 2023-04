Cosa rende volatili i prezzi del Bitcoin? La guida per gli investitori

Investire in Bitcoin è come un giro sulle montagne russe. Può essere eccitante e, allo stesso tempo, frustrante. Ciò è dovuto alla volatilità della criptovaluta, che porta i prezzi a salire e scendere a seconda di diversi fattori.

Poiché questi aspetti sono intrinseci e non possono essere eliminati dall'ecosistema delle criptovalute, gli investitori dovrebbero adeguarsi e trovare il modo di proteggere e far progredire i propri interessi finanziari.

Durante ogni operazione di trading sulla rete, gli investitori devono esercitare prudenza e precauzioni nel giudicare la probabilità di profitto o di perdita. Ciò che consente di prendere buone decisioni è innanzitutto la conoscenza di tutti i fattori in gioco: la previsione dei prezzi è un punto cruciale.

Per fare previsioni valide, la maggior parte degli investitori si avvale di cripto risorse utili come i siti che discutono alcuni punti salienti delle variazioni di prezzo in un determinato periodo e prevedono alcune probabilità. Alcuni eventi influenzano il prezzo del Bitcoin, alcuni dei quali non sembrano razionali per alcuni investitori.

Tuttavia, la fiducia e le notizie negative sono considerati fattori che contribuiscono al funzionamento del sistema Bitcoin. Sarai in grado di migliorare i tuoi risultati di trading una volta compresi tutti i fattori che rendono volatile il prezzo delle criptovalute.

Premessa: quanto è volatile il Bitcoin?

Secondo l'indice di volatilità del Bitcoin Volatility, la volatilità del Bitcoin è una qualità intrinseca a cominciare dalla sua costituzione. Utilizzando la deviazione standard, questo strumento monitora quanto la criptovaluta si discosti dal suo prezzo medio. Il risultato si ottiene calcolando i dati come radice quadrata della varianza attraverso la deviazione di ciascun punto di dati rispetto alla media.

Anche nei suoi primi anni di vita, il Bitcoin ha fatto registrare oscillazioni di prezzo significative che si discostano oltre il 10% dei suoi rendimenti giornalieri. Ma alla fine del 2017, alcuni elementi hanno mostrato come la volatilità sia ridotta da fattori specifici, come brevemente discusso di seguito. Questo progresso è stato causato anche dalla graduale influenza calmante di un maggior numero di investitori istituzionali che si sono uniti alla rete di criptovalute. Gli esperti sostengono che il prezzo del Bitcoin diventa più stabile quando più denaro viene investito nel suo ecosistema.

Il mercato delle criptovalute si basa sulla fiducia

Il Bitcoin non ha un valore intrinseco, ossia non può essere quantificato con i metodi di valutazione tradizionali, come i flussi di cassa scontati. Inoltre, non ha un aspetto fisico come le valute fiat, ma può essere utilizzato come riserva di valore come l'oro.

A causa di queste caratteristiche, i movimenti di prezzo della criptovaluta dipendono in gran parte dalla fiducia e dalla narrativa. Ancora oggi, non esiste un valore esplicito legato ai prezzi del Bitcoin, nonostante il numero crescente di utenti.

All'inizio del 2021 si è verificata una recente esperienza in cui è stato osservato il potere della fiducia che influenza i mercati azionari tradizionali. Gli investitori al dettaglio si sono coordinati attraverso i social media per acquistare un'azione allo scopo di aumentarne il prezzo.

È riconosciuto che l'impatto della fiducia influisce sulla finanza in generale. Anche il caso del Bitcoin funziona in modo simile, con le convinzioni degli utenti che entrano in gioco per valutare le criptovalute.

Il vuoto normativo influisce sul prezzo del Bitcoin

Le criptovalute, tra cui il Bitcoin, sono costruite su una tecnologia blockchain distribuita che funziona principalmente per decentralizzare le attività. La rete si estende su diverse macchine in tutto il mondo, in altre parole, non esiste un'unica posizione centralizzata. Questo è il motivo per cui è piuttosto impegnativo stabilire quadri normativi per controllare le operazioni di criptovaluta.

Molti governi hanno cercato di imporre regolamenti sulle reti cripto per garantire la sicurezza degli utenti e la conformità alle leggi vigenti. Questi sforzi hanno avuto un impatto diretto sulla crescita del Bitcoin.

Ad esempio, le recenti restrizioni imposte dalla Cina alle criptovalute hanno provocato una forte volatilità dei prezzi del Bitcoin. Tuttavia, le criptovalute rimangono libere da interventi da parte di governi o agenzie centrali.

L'esperienza degli investitori è un fattore chiave

Un altro fattore che influenza il prezzo del Bitcoin è il profilo degli investitori. Più investitori al dettaglio si sono uniti alla rete, meno esperto è diventato il mercato. Questo scatena la volatilità, soprattutto in caso di montature, dove i nuovi arrivati potrebbero farsi prendere dal panico durante le variazioni di prezzo ed esporre la rete a possibili manipolazioni attraverso la disinformazione.

Negli ultimi mesi sono aumentati gli investitori istituzionali, ma il prezzo del Bitcoin resta volatile. Fa parte del mercato delle criptovalute, ma gli investitori intelligenti possono prepararsi al meglio a queste variazioni di prezzo esaminando realisticamente gli elementi scatenanti.

Le cattive notizie possono causare volatilità

I titoli sembrano irrilevanti, ma rappresentano un fattore cruciale che determina una maggiore volatilità dei prezzi dei Bitcoin. L'acronimo popolare "FUD" (Fear, Uncertainty, and Doubt cioè paura, incertezza e dubbio) viene utilizzato in vari settori, tra cui quello delle criptovalute. Questo fenomeno tra gli utenti può scatenare il panico e rendere instabile la rete.

Nonostante questo dilemma, gli investitori esperti ritengono che questi eventi sfortunati dimostrino che il mercato sta maturando al di là dei suoi caotici anni formativi. Con la continua evoluzione delle criptovalute, questi eventi potranno essere gradualmente eliminati. Le cattive notizie possono contribuire a rafforzare il sentimento che spinge il prezzo del Bitcoin a un altro livello.

Esplorando più risorse che discutono di Bitcoin e di altri fatti correlati, è possibile dotarsi di informazioni sufficienti. Questo può essere molto utile per fare previsioni più valide sul movimento dei prezzi del Bitcoin.

Nota di rischio:

Il settore delle criptovalute è altamente speculativo e volatile. Anche se si conoscono i fattori da considerare, i risultati possono comunque rivelarsi imprevedibili in alcune occasioni. È necessario riconoscere questa verità in anticipo per prendere decisioni di investimento corrette.