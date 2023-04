Peace Run 2023, Gavazza (Lega): "La pace è un valore etico universale"

"Ho voluto essere qui oggi per condividere questo momento con i partecipanti a questa tradizionale manifestazione podistica internazionale per il prezioso impegno a promuovere gli ideali di pace e solidarietà attraverso la simbolica staffetta che unisce idealmente popoli e Paesi - afferma Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte - Lo sport diventa un linguaggio comune ed educativo che va oltre l’individualismo della competizione per diventare valore e crescita della società intera ed arricchimento per tutti".

"La pace è un valore etico universale che va perseguito ed applicato in ogni atto della vita. In Piemonte, quest’anno, la Peace Run ha collaborato con l’Ufficio Scolastico Regionale, infatti una particolare attenzione è stata rivolta a bambini e studenti, ai quali sono riservati percorsi specifici sul tema della Pace - sottolinea il consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte Gianluca Gavazza - La fiaccola, lungo il percorso, viene consegnata ai membri delle comunità locali, dai cittadini alle personalità di rilievo del mondo delle istituzioni, cultura e sport, e passata di mano in mano per condividere un’esperienza di unità e fratellanza, affinché ognuno possa sentirsi parte di una “unica famiglia mondiale” che si estende oltre i confini geografici, culturali e sociali".

Nel Parco del Bricel di Chivasso è infatti arrivata la staffetta internazionale della Peace Run, l’iniziativa podistica dell’Associazione Sri Chinmoy Oneness Home Peace Run, con sede a New York, fondata nel 1987 da Sri Chinmoy, ambasciatore di pace, atleta, poeta, artista, musicista, scomparso nel 2007, che ha dedicato la sua vita ad ispirare le persone a trovare la pace dentro sé stesse, per poi diffonderla all’esterno.

Al Bricel è stato piantumato un acero campestre dedicato alla Pace e posizionata una targa per ricordare che pace e natura fanno parte della stessa famiglia e che entrambe hanno bisogno del contributo di ognuno di noi per poter crescere ed espandersi.

Nella stessa giornata, il fiume Po è stato denominato fiume di Pace, ovvero Luogo dedicato alla Pace, aderendo così agli altri simboli permanenti di ispirazione per la pace “Sri Chinmoy Peace-Blossom” che includono luoghi di incantevole bellezza ed ispirazione, meraviglie della natura e siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco in più di cento nazioni. Il tratto del fiume Po che bagna Chivasso, infatti, fa anche parte delle risorse dei luoghi Mab Po collina dell’Unesco, un vanto per il patrimonio ambientale del territorio piemontese.