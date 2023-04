"Cosa mettiamo oggi in tavola?". I piatti regionali arrivano nelle scuole di Grugliasco

A Grugliasco si parte con il secondo e ultimo sondaggio dell'anno scolastico 2022/2023, per comporre insieme i menù regionali dei mesi di aprile e maggio.

L'Amministrazione comunale è da sempre attenta all'educazione alimentare e alla promozione di sani stili di vita rivolti ai giovani cittadini: le azioni condivise, apparentemente semplici, ma di certo non banali, come quello di scegliere dei piatti che compongano un menù scolastico, contribuiscono alla crescita di una comunità educante. Convivialità e socialità sono buone compagne di tavola: si sa con il cibo si condividono emozioni, valori e scelte. Con i piatti preparati arrivano nelle case i legami con il territorio e le tradizioni, usi e costumi che li hanno generati.

L'idea di inserire mensilmente un piatto regionale nel menù scolastico vuole perseguire da un lato, l'intento di introdurre alimenti sani della dieta mediterranea, come pesce e legumi, che i piatti tradizionali spesso comprendono; dall'altro, mantenere vivo il legame con le tradizioni e la storia dei territori, dando valore all'idea di “recupero e non spreco del cibo” che la cucina regionale porta con sé nella semplice, non scontata, azione del “cosa metto oggi a tavola”.