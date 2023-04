Barriera di Milano, il bar in realtà era una bisca: interviene la Polizia e sospende la licenza

Come nei film dalle atmosfere noir e le ambientazioni da gangster. Il questore di Torino ha sospeso la licenza di un bar che, all'interno, in realtà nascondeva una bisca. Gioco d'azzardo e tavoli verdi, insomma. Un richiamo irresistibile per chi ama questo tipo di attività (vietate), ma soprattutto un'esca pericolosa per chi potrebbe cadere nella rete del vizio del gioco e della ludopatia.



Dunque serrande abbassate per dieci giorni, per l'esercizio pubblico di corso Vercelli (Barriera di Milano), che è stato chiuso a partire dal 29 marzo. Si tratta del quinto locale a subire il provvedimento cautelare del Questore dall’inizio dell’anno, a dimostrazione che alta è l’attenzione della Questura verso gli esercizi commerciali pubblici che al loro interno tollerano o favoriscono condotte vietate e addirittura pericolose.