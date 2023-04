Rivoli, anche un robot antincendio telecomandato per mettere in sicurezza l'azienda di lavorazione carni andata a fuoco

Robot telecomandato per spegnere l'incendio, nell'azienda di Rivoli coinvolta ieri dalle fiamme

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento e bonifica dell’azienda di lavorazione carni di Rivoli, interessata da un grave incendio nel corso della giornata di giovedì.



Sul posto - oltre a numerose squadre, autobotti, UCL ed autoscala - si è reso necessario l'intervento anche del nuovo robot antincendio telecomandato utilizzato per le operare in condizioni di pericolo crolli della struttura.