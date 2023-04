Un capannone industriale è andato a fuoco oggi pomeriggio a Rivoli. Una colonna di fumo nero si è alzata all'improvviso ed è visibile anche dalla tangenziale.

I vigli del fuoco sono prontamente intervenuti. Il magazzino in fiamme è quello di un'azienda per la lavorazione di carni. Coinvolta l'azienda Euroavicola Srl di via Alpi Graie 10. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone.