TMS Network (TMSN) con un profitto del 2240% supera Polkadot (DOT) e Fantom (FTM): La rivoluzione delle criptovalute in mezzo al caos normativo

Mentre il mercato delle criptovalute attraversa vari problemi normativi, molte criptovalute, come Polkadot (DOT) e Fantom (FTM), sono un po' a disagio. Tuttavia, altri progetti di criptovalute come TMS Network (TMSN) sono in crescita.

La prevendita del progetto è attualmente nel mezzo della seconda fase e ha già registrato un aumento del 2240%.

Polkadot (DOT)

Concentrandosi su un ecosistema in crescita di blockchain specializzate chiamate parachain, Polkadot (DOT) supporta una varietà di applicazioni e servizi. Polkadot (DOT) funziona anche con un protocollo open-source sharded multichain. Grazie a questo approccio, Polkadot (DOT) è in grado di proteggere e collegare blockchain specializzate, consentendo il trasferimento trasversale di qualsiasi tipo di dati.

Polkadot (DOT) è un progetto costruito con la tecnologia Web3 in mente e il suo ecosistema offre molti casi d'uso diversi. Sebbene la tecnologia e l'ecosistema di Polkadot (DOT) siano diversi, per un po' di tempo non ci sono state molte opportunità di investimento.

Al momento in cui scriviamo, Polkadot (DOT) si trova a 6,32 dollari e il suo grafico è rimasto piuttosto stagnante per quasi un anno. Questo non fermerà le applicazioni dell'ecosistema di Polkadot (DOT), ma molti trader sono alla ricerca di migliori opportunità di investimento.

Fantom (FTM)

Piattaforma open-source di contratti intelligenti, Fantom (FTM) mira a supportare gli asset digitali e le applicazioni decentralizzate. Fantom (FTM) offre uno spazio in cui gli utenti e gli sviluppatori di criptovalute possono costruire e interagire con molti tipi di dApp. La maggior parte di queste riguarda le categorie GameFi, NFT e DeFi.

Scoprirete anche che Fantom (FTM) adotta un approccio risolutivo alle piattaforme di contratti intelligenti, soprattutto per quanto riguarda la velocità delle transazioni. Fantom (FTM) è stata creata come alternativa a Ethereum (ETH). A parte il suo ecosistema, Fantom (FTM) è un'altra moneta che sta lottando per uscire dal fango.

Ci sono state alcune opportunità di investire in Fantom (FTM) nel 2021 e 2022, ma il grafico della criptovaluta è sceso bruscamente circa un anno fa. Fantom (FTM) è attualmente disponibile a 0,45 dollari e il suo grafico ha registrato un leggero aumento dall'inizio del 2023.

TMS Network (TMSN)

Sebbene altre criptovalute stiano lottando per trovare la loro strada, TMS Network (TMSN) ha brillato con un ecosistema impressionante. Una piattaforma di trading all-in-one basata sulla rete Ethereum (ETH), TMS Network (TMSN) è sulla buona strada per rivoluzionare il trading tradizionale.

Ciò riguarda problemi di mercato come il wash trading, le elevate commissioni di negoziazione, la manipolazione dei prezzi e molto altro ancora. TMS Network (TMSN) invita i trader a ottenere l'accesso a più mercati di trading e a raccogliere numerose ricompense detenendo i token TMSN.

Gli investitori possono anche approfittare della funzione di social trading, che consente ai trader di seguirsi a vicenda e di imparare e replicare le loro strategie. TMS Network (TMSN) fornisce anche analisi sulla catena, bot di trading, uno strumento di costruzione di strategie e molto altro ancora.

Non solo i trader avranno accesso a oltre 500 criptovalute, ma potranno anche operare sui mercati CFD, azionari globali e Forex. TMS Network (TMSN) offre numerosi incentivi ai suoi possessori di token. Alcuni di questi includono strumenti di trading avanzati, condivisione delle commissioni e diritti di voto sulle decisioni di governance.

Considerando che TMS Network (TMSN) ha raccolto 4 milioni di dollari in finanziamenti di avviamento, gli analisti prevedono che nel prossimo futuro i token potrebbero valere da 1 a 2 dollari.

Note finali

È evidente che TMS Network (TMSN) offre molti vantaggi unici ai trader di tutti i livelli di esperienza. Se siete alla ricerca di una piattaforma di trading che non soffra dei problemi tradizionali del settore, TMS Network (TMSN) è il posto giusto. La piattaforma è ancora in fase di prevendita, il che la rende un'ottima scelta per i primi investitori.

Prevendita: https://presale.tmsnetwork.io

Whitepaper: https://tmsnetwork.io/whitepaper.pdf

Sitoweb: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetworkio