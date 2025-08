Albarella: vacanza su misura tra ville indipendenti, natura e servizi esclusivi

L’Isola di Albarella, destinazione nel cuore del Delta del Po, risponde a questa esigenza con un’offerta completa di strutture, tra cui spiccano le ville in affitto con piscina, pensate per chi desidera spazi riservati, ambienti ben distribuiti e la libertà di vivere il soggiorno secondo i propri ritmi, senza i vincoli delle formule alberghiere tradizionali.

Una destinazione protetta nel cuore del Delta del Po

L’Isola di Albarella, situata nella laguna sud di Venezia e all’interno del Parco regionale del Delta del Po, è una realtà che unisce natura e accoglienza. L’isola è accessibile solo agli ospiti e ai residenti, e vanta oltre 500 ettari di superficie protetta, con una biodiversità rara, percorsi ciclabili immersi nel verde e mobilità interna solo elettrica o su due ruote.

Albarella ha costruito negli anni un modello di turismo sostenibile, in cui ogni scelta – dall’urbanistica all’offerta ricettiva – rispetta l’ambiente e valorizza la qualità dell’esperienza. L’intera isola è un habitat a misura d’uomo, dove rigenerarsi e rallentare è parte del soggiorno.

Ville per ogni esigenza: spazio, comfort e privacy

L’offerta abitativa comprende un’ampia selezione di ville indipendenti con piscina, pensate per rispondere a diverse tipologie di ospiti. Le soluzioni trilocali sono perfette per le coppie o per famiglie con bambini piccoli, mentre i quadrilocali e i pentalocali offrono spazi più ampi per gruppi numerosi o vacanze condivise.

Ogni villa dispone di piscina privata, terrazza coperta, giardino recintato, Wi-Fi e ambienti climatizzati. Gli spazi interni ed esterni sono progettati per garantire il massimo della funzionalità senza rinunciare alla privacy e alla tranquillità.

Accanto alle soluzioni classiche, ville Prestige e Waterfront arricchiscono la proposta con dotazioni di livello superiore: piscine a sfioro, affacci diretti sui fiordi, ampie vetrate panoramiche, domotica, golf car, servizio spiaggia incluso e manutenzione ordinaria.

Servizi per lo sport, il relax e il tempo libero

Chi sceglie una villa in affitto con piscina ad Albarella può usufruire di una vasta rete di servizi pensati per ogni età. Il Parco Piscine, con quattro vasche (tra cui una olimpionica e una dedicata ai bambini), aree attrezzate con ristorante e bar, e parco giochi galleggiante, è uno dei punti di riferimento dell’isola. A disposizione degli ospiti anche impianti sportivi, campi da golf, maneggio, attività all’aperto e animazione.

Tutte le attività sono integrate in un contesto naturalistico protetto, dove la mobilità è green e il benessere passa anche attraverso la qualità dell’aria, la gestione delle risorse idriche e la tutela della biodiversità.

Anche per chi viaggia con il cane

Chi sceglie Albarella può contare anche su una proposta attenta agli ospiti a quattro zampe. La destinazione offre infatti la possibilità di organizzare vacanze con il cane al mare grazie a diverse soluzioni abitative pet friendly, tra cui alcune ville e bifamiliari con giardino recintato, casette a schiera e camere d’hotel attrezzate.

Presso la spiaggia del Capo Nord è presente una Doggy Beach con servizi dedicati (lettini, abbeveratoi, kit di benvenuto), oltre a eventi stagionali pensati per i padroni e i loro animali. Anche in altri punti dell’isola è possibile passeggiare, fare sport o cenare in ristoranti che accettano animali domestici. Una possibilità in più per chi desidera condividere l’esperienza di vacanza con il proprio amico a quattro zampe, senza rinunciare al comfort di una struttura organizzata.















