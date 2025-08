Tra innovazione, spazio e sostenibilità: i bambini scoprono il mondo hi-tech di Leonardo a Torino

Incontro tra Leonardo e i ragazzi delle scuole per approfondire le tematiche Stem

Un pomeriggio all’insegna della scienza, della condivisione e della meraviglia. Ha fatto tappa nei giorni scorsi presso il sito Leonardo di Torino il tour “Ad Astra – Costellazione Leonardo”, progetto nato in collaborazione con l’associazione “Il Cielo Itinerante APS” ed inserito nel Piano di Sostenibilità di Leonardo.

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire alle bambine e ai bambini, di età compresa fra i 9 e i 12 anni, l’opportunità di sviluppare capacità cognitive, approccio critico e creatività attraverso le cosiddette attività STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), competenze chiave per essere protagonisti di un futuro sostenibile. La tappa torinese - sono cinque quest’anno in vari siti di Leonardo in Italia - ha coinvolto circa 70 ragazzi e ragazze, fra cui anche figli, figlie e nipoti dei dipendenti Leonardo.

Un percorso tra aerospazio, cybersicurezza e sogni ad alta quota è quello vissuto dal gruppo di bambini e bambine in visita al sito Leonardo di Torino, dove hanno potuto esplorare da vicino il cuore dell’innovazione tecnologica italiana.

La giornata si è aperta con la presentazione delle soluzioni “multidominio” di Leonardo, capaci di connettere spazio, sicurezza digitale e aeronautica. Al centro della scena anche il velivolo C-27J nella versione “Fire Fighter”, nato per il trasporto, ma oggi protagonista nella lotta agli incendi, parte integrante del Piano di Sostenibilità del Gruppo e testimonianza delle tecnologie di Leonardo che stanno già cambiando il nostro mondo, contribuendo alla salvaguardia e alla sicurezza del territorio.

Accompagnati da esperti e role-model aziendali, le piccole visitatrici e i piccoli visitatori hanno intrapreso un viaggio tra passato e futuro, che nasce anche dal confronto tra diverse generazioni. Dalla scoperta di velivoli storici e strumenti del mestiere custoditi negli archivi, grazie al racconto dei “Seniores” Leonardo, alla visita nei laboratori dove si immaginano e testano i velivoli del domani con tecnologie di simulazione immersiva e realtà virtuale. Parliamo del PC2Lab (Product Capability and Concept Laboratory) e Virtual Lab, ambienti rappresentativi dell’hi-tech di Leonardo che fanno di Torino l’ecosistema dell’innovazione dove viene concepita e testata l’aeronautica del futuro. Non è mancata una riflessione sulla sostenibilità ambientale e sull’impatto positivo della digitalizzazione, che oggi consente di formare i piloti con ampio utilizzo della simulazione e del virtuale, riducendo costi e impatto ambientale.

Al centro della scena anche lo Spazio, con attività pratiche ideate dall’associazione Il Cielo Itinerante: dalla progettazione di missioni spaziali, alla ricostruzione, pixel dopo pixel, della futura stazione lunare. Grazie ai Laboratori Didattici Interattivi STEM “Costruisci la tua missione spaziale” e “Segnali dallo spazio”, i ragazzi hanno vissuto un’esperienza unica nel mondo dell’astronomia e della tecnologia, attraverso l’osservazione del cielo stellato, alimentando curiosità e passione per la scienza.

Scienza, tecnologia sì, ma anche fantasia e creatività: così i bambini, tra un laboratorio e una scoperta, hanno scoperto anche l’importanza di aggiungere una “A” di Art alle STEM. Perché l’innovazione, come ha detto una delle partecipanti, “nasce anche da un sogno”.

Ogni tappa del tour rappresenta l’inizio di un sogno che cresce insieme alle future generazioni, con un’attenzione speciale all’empowerment femminile e all’inclusione.