Dal 14 al 16 aprile Be your superhero, la XXVII edizione di Torino Comics

Dal 14 al 16 aprile torna Torino Comics a Lingotto Fiere, per la sua XXVII edizione. L’evento, organizzato da Just for fun in joint venture con GL events Italia, richiama ogni anno nel capoluogo piemontese decine di migliaia di appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, games, esport, videogames e naturalmente gli immancabili cosplayer, provenienti da tutta Italia. La manifestazione si svolge nei Padiglioni 1, 2 e 3 di Lingotto Fiere.

Sono sette le aree tematiche principali dell’evento: Area Comics, con i protagonisti italiani - e non solo - del mondo del fumetto, sketch e disegni personalizzati, conferenze e incontri.

Area Cosplay: competizioni internazionali, grandi ospiti, karaoke e karacosplay, workshop tematici.

Games, Esport e Videogames, con le finali nazionali dei tornei dei più importanti titoli del mercato, giochi di ruolo, di carte e da tavolo, dimostrazioni dal vivo e la presenza dei maggiori editori italiani del settore.

Musica & live: intrattenimento, esibizioni e concerti degli artisti più amati dal pubblico.

Cinema una sala cinema che accoglie la rassegna di cinema d’animazione in collaborazione con Sardinia film festival

Doppiaggio incontri sul palco con le voci più celebri di film, serie tv e cartoni animati.

Content Creator: youtuber, tiktoker, e streamer incontrano il pubblico di appassionati con meet&greet ed eventi di intrattenimento. Tantissime le novità del 2023: laboratori per le scuole, una rassegna di cinema d’animazione in collaborazione con il Sardinia Film Festival e un’area hot vietata ai minori in collaborazione con Mysecretcase. Ma soprattutto questa edizione di Comics si fa sempre più accessibile e family friendly. Accessibilità e inclusività le parole chiave dell’edizione 2023.

Una fiera che vuole essere davvero per tutti e tutte, facilmente accessibile e fruibile. È frutto del lavoro svolto in collaborazione con il progetto Agenda della Disabilità, realizzato dalla Consulta per le Persone in Difficoltà in collaborazione con la Fondazione CRT per promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Un mission ambiziosa che la Consulta cerca costantemente di raggiungere attraverso diverse azioni, tra cui anche quella del gioco perché, si sa, l’apprendimento passa anche (e soprattutto) dal divertimento. A Torino Comics il tema dell’accessibilità si sviluppa su due fronti: rendendo l’evento e gli spazi di Lingotto Fiere fruibili anche per persone con disabilità (presente, vicino al main stage, un’area per le persone in carrozzina e pedane che ne facilitano l’accesso); sensibilizzando tutto il pubblico sulle difficoltà e sensibilità delle persone con disabilità. Un’area del Padiglione 2 è concepita e allestita per proporre al pubblico attività per provare a mettersi nei panni dell’altro e comprendere come la disabilità non sia un mondo a parte, ma parte di questo mondo! Nello spazio il pubblico trova:

• Un percorso esperienziale proposto da CPD da provare seduti in carrozzina e bendati con bastone bianco. Per provare a comprendere cosa voglia dire spostarsi e superare gli ostacoli quando si ha una disabilità, per comprendere l’importanza dell’offrire un aiuto e mettersi nei panni dell’altro!

• Il gioco Memory realizzato in collaborazione con Fondazione ULAOP e OGR KIDS con carte in rilievo e in formato più grande del normale. Per permettere a tutti di poter giocare, anche a chi non può affidarsi alla memoria visiva perché tutti possano vedere e ricordare!

• L’Escape Room Light Fight Discrimination realizzata da Escape4Change Per far riflettere i partecipanti sulle varie forme che le discriminazioni possono assumere, con focus sulle disabilità, per comprendere come il cambiamento possa avvenire solo tramite il contributo di tutti, solo attraverso la cooperazione!

• Mappathon: la gara a premi realizzato in collaborazione con la startup WeGlad per mappare l’accessibilità strutturale dell’intera fiera Per comprendere come il primo passo per superare le barriere strutturali sia quello di segnalarle per permettere a tutte le persone con disabilità di scegliere e agire in autonomia!

• Videogioco per tutti, ideato da Novis Game per dare ai partecipanti la possibilità di sfidarsi in diverse partite utilizzando esclusivamente le vibrazioni del cellulare e l’audio 3D spazializzato in cuffia!

Lo spazio dedicato alla sensibilizzazione sui temi delle disabilità ospita i laboratori per le scuole nelle giornate di venerdì e sabato mattina, e si apre al pubblico generico il sabato pomeriggio e nella giornata di domenica.

Infine il 16 aprile alle ore 15 si terrà il talk “Agenda della Disabilità: Mettiamoci in Gioco” per compiere il cambio di paradigma necessario anche attraverso il gioco e l’immaginario connesso al mondo di fumetti, manga, anime, cinema, games, e-sport, videogames e cosplayer che svolgono una funzione fondamentale di recupero delle fragilità, allineamento delle diverse abilità, espressione personale e inclusione sociale.

I grandi nomi del fumetto e del disegno

Un’edizione che vede il fumetto e i suoi editori al centro. Tra gli editori presenti, le grandi firme di NPE Edizioni, 001 Edizioni, 9Art, Edizioni BD, Comicout, Cut-Up Publishing, Sbam! Comics, Magic Press e Tunuè. Be your superhero, il manifesto ufficiale della XXVII edizione di Torino Comics, è disegnato da Gabriele Dell’Otto, fumettista e illustratore romano celebre in tutto il mondo. Dell’Otto collabora dal 1998 con l’universo Marvel, prima per la divisione europea e poi, dal 2022 per Marvel USA; contemporaneamente ha iniziato negli Stati Uniti la collaborazione con DC Comics. Negli ultimi 5 anni è stato impegnato nella realizzazione delle 102 illustrazioni delle tre cantiche della Divina Commedia commentate dal prof. Franco Nembrini (Mondadori).

Qui link al video di presentazione: https://youtu.be/MaHbuqOkB8Y

“Ho cercato di rappresentare in un’unica immagine le parole chiave di questa edizione, inclusività e riutilizzo di vecchie tecnologie in maniera ecosostenibile, coniugandole naturalmente con la città di Torino” spiega Gabriele Dell’Otto. “Quando ho iniziato a pensare alla locandina, partivo sempre da un presupposto sbagliato: che una persona disabile sarebbe più felice se fosse in un’altra condizione. La prospettiva giusta invece è un’altra: il concetto chiave è proabilità. Ho immaginato quindi una bambina proabile che guida un grande mecha, un robottone giapponese con tecnologia vintage, sullo stile di Conan ragazzo del futuro. Ho trovato poi in Piemonte numerose fabbriche idroelettriche in disuso con grandi turbine che mi hanno dato lo spunto per fare una sintesi tra proabilità e riutilizzo della tecnologia esistente. Quale migliore tecnologia se non quella dell’acqua, che non inquina? Ed ecco la sintesi: una bambina proabile che dialoga con la natura e con la tecnologia, con la mano sulla leva per comandare un mecha. Perché ognuno di noi può essere un supereroe”.

Gabriele Dell’Otto è l’ospite d’onore della manifestazione ed è presente tutti e tre i giorni al Lingotto per incontri con i fan e sessioni di disegni personalizzati. Oltre a Dell’Otto sono presenti a Torino numerosi altri autori del mondo Marvel, come Francesco Manna, Luca Maresca e Alessandro Cappuccio che dialogano in un incontro che analizza le differenze tra fumetto italiano e americano; Boban Pesov, Caleel e Andrea Bellusci analizzano l’ultimo anno dei Marvel Studios, i progetti attuali ed il futuro del blocco cinecomics. Roberto Gagnor e Stefano Zanchi presentano il nuovo libro Le gocce (Shockdom);“ I 4 dottori”- Alfredo Castelli, Lucio Filippucci, Massimo Bonfatti e Stefano Fantelli - presentano il il volume Docteur Mystère: I due dottori e Il ritorno di Tilt (Cut-Up Publishing), volume che raccoglie le tavole della rubrica Tilt che uscì sul Corriere dei Ragazzi tra il 1972 e il 1974; Davide Barzi, storico del fumetto e sceneggiatore, presenta il suo nuovo saggio Colpo d'osceno: Autori e personaggi del fumetto horror erotico italiano, mentre Moreno Burattini narra la sua vita professionale indissolubilmente legata al mito di Zagor. Nuova generazione di AI “amichevoli” e chatbot come Chatgpt e Bard, intelligenze artificiali neurali e scenari futuri possibili: è il tema di AI e umanità: un rapporto d’amore, di lavoro, commercio o una futuribile schiavitù? con i fumettisti Alessandro Sidoti e Rossana Berretta.

Torna inoltre l’area dedicata a Diabolik, con alcuni degli autori e delle autrici di punta della casa editrice Astorina: le diabolike Stefania Caretta e Giulia Francesca Massaglia e Matteo Buffagni. I tre artisti sono a disposizione del pubblico per disegni e stampe personalizzate, realizzate appositamente per la fiera.

Ritorna anche l'area Dungeon, a cura dell'associazione La Fortezza, che accoglie nel suo spazio, oltre a combattimenti, percorsi di gioco di ruolo dal vivo, un gruppo di falconieri e intrattenimento per grandi e piccini, un ospite davvero d'eccezione: l’argentino Hector Gustavo Cabral Corvalán, in arte Ciruelo, uno dei più grandi nomi dell’arte fantasy contemporanea, specializzato in figure di draghi, mostri e guerrieri “reali”, vivi grazie alla sua impeccabile tecnica iperrealista che mostra ciò che non esiste, materializza ciò che la mente e la fantasia creano.

L’area family

Una delle grandi novità di questa edizione è l’Area family, voluta da un evento che vuole aprirsi ad un pubblico 0-99 anni. Avvicinarsi alla nona arte fin da piccoli, come momento espressivo e creativo, è l’obiettivo prefissato. Per questo Torino Comics ha pensato ad un’area di gioco, attività e relax protetta ma stimolante, in collaborazione con Carioca, che da sempre promuove il colore e la creatività per tutta la famiglia. Si può accedere al nuovo spazio dedicato alle famiglie e ai piccolissimi liberamente durante tutte le giornate di evento. Giochi, costruzioni, colori per disegnare, cuscinoni sono a disposizione dei piccoli visitatori accompagnati, per prendere pausa prima, dopo o durante la visita alla manifestazione. Quizzoni a tema Comics, spettacoli con le bolle di sapone, truccabimbi per trasformarsi nel proprio personaggio preferito e una bellissima tela bianca da colorare e disegnare, in collaborazione con Carioca, è quello che si può trovare nell’area family. Due volte al giorno è previsto un vero e proprio itinerario di attività con spettacoli, letture animate e tanto altro ancora, accompagnati da animatori amici. Ospite dell’area anche la magia di Masters of Magic, per lasciare a bocca aperta il giovane pubblico con trucchi e illusioni. Quest’area è il risultato di un impegno sempre più deciso da parte degli organizzatori per rendere l’evento accessibile a tutti, tutte e a qualsiasi età.

Debuttano i laboratori per le scuole e sono già sold out.

Torino Comics nel 2023 apre alle scuole con progetti educativi, laboratori e incontri dedicati agli allievi di tutte le età. Un tutto esaurito a poche settimane dall’apertura delle iscrizioni e quasi 1500 gli studenti e le studentesse in arrivo. Le parole chiave della XXVII edizione dell’evento - accessibilità, inclusività, ma anche ecosostenibilità e creatività - vengono declinate in tutte le iniziative proposte ai ragazzi, che grazie ad attività pratiche, esperienziali e immersive possono comprenderne il significato e il valore. Hanno aderito oltre settanta classi delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, provenienti dal territorio ma anche da altre regioni del Centro Italia. I laboratori proposti: Laboratorio di fumetto, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Torino: dallo studio della storia attraverso lo sviluppo dei punti base fino alla creazione di un personaggio, allo sviluppo dei suoi tratti distintivi e alla sua realizzazione su tavola grafica.

Laboratorio creativo “Crea il tuo cosplay”. Sotto l’attenta guida di esperti cosplayer, allieve ed allievi sono chiamati a realizzare una maschera che rappresenti a pieno la loro personalità e il loro spirito creativo.

Masterclass di trucco scenografico, per imparare le tecniche per realizzare un trucco da scena impressionante e stupefacente, con trucchi sicuri e piccoli accorgimenti da veri professionisti.

“Provaci Tu!”: laboratorio sensoriale dedicato all’inclusione, proposto in collaborazione con il progetto Agenda della Disabilità, realizzato dalla Consulta per le Persone in Difficoltà in collaborazione con la Fondazione CRT. L’attività propone diversi percorsi che mettono alla prova le capacità dei partecipanti di muoversi e agire in condizioni di privazione sensoriale. Giocando bendati, per esempio, o visitando i padiglioni su sedia a rotelle, gli studenti e le studentesse sono chiamati a riflettere sulle sfide e sulle difficoltà che i coetanei diversamente abili devono affrontare nella vita di tutti i giorni, anche nell’interazione e nel gioco.

Sostenibilità: un laboratorio per le classi sui temi del consumo dell’acqua e dei danni da abuso di plastica, in collaborazione con Hydra.

Cinema d’animazione: il Sardinia Film Festival a Torino Comics

Il Sardinia Film Festival a Torino Comics: la manifestazione ha attivato quest’anno una partnership con la rassegna di cinema d’animazione in programma ogni anno ad Alghero. Nei tre giorni di evento in Sala Rossa sono in programma proiezioni di cortometraggi e lungometraggi, incontri e interviste con gli ospiti: nella giornata di sabato spicca Bruno Bozzetto, animatore, disegnatore e regista italiano, ideatore del celeberrimo personaggio Signor Rossi; Bozzetto è protagonista di un incontro insieme a Donato Sansone, regista candidato ai César, gli oscar francesi del d’animazione; domenica l’ospite di punta è Mario Addis, uno dei più grandi animatori italiani, autore del celebre opening animato del film Il mostro di Roberto Benigni. Tra i film in programma: My Hero Academia The Movie - World Heroes’ Mission di Kenji Nagasaki (Giappone 2021), Voglio Mangiare Il Tuo Pancreas di Shin'ichirô Ushijima (Giappone 2018,); Akira di Katsuhiro Ōtomo (Giappone 1988), il film che ha reso l'animazione giapponese celebre in Occidente. In programma inoltre le proiezioni dei film premiati all’edizione 2022 del Sardinia Film Festival e dei film del Centro Sperimentale di Cinematografia, il cui ramo dedicato all’animazione ha sede a Torino.

La Zona Rossa: l’area di Torino Comics vietata ai minori di 18 anni, in collaborazione con Mysecretcase.

Una novità ammiccante per il pubblico maggiorenne della XXVII edizione di Torino Comics, che inaugura la Zona Rossa, un’area dedicata ai fumetti erotici, all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della sessualità. All’interno dell’area sono allestite 5 mostre dedicate al fumetto erotico: "I maestri dell’eros italiano", a cura di Torino Comics, che raccoglie le tavole di alcuni dei più grandi fumettisti italiani che si sono cimentati nel genere, tra cui Manara, Jacovitti, Crepax, Giardino, Serpieri; "I maestri dell'eros giapponese" è una esposizione di 10 tavole di mangaka giapponesi a tema erotico, realizzata in collaborazione con Magic Press.

“Proibito” è l’esposizione dedicata interamente a Luis Quiles, in arte Gunsmithcat, grande artista spagnolo, ospite per la prima volta a Torino Comics. Quiles è diventato un modello per le nuove generazioni con i suoi disegni provocatori e politicamente scorretti che fanno riflettere su temi come prostituzione, omofobia, sfruttamento, carestie, droga, guerra e social network.

“L’eros contemporaneo” mette in mostra alcune tavole di autrici erotiche italiane contemporanee, tra cui Ester Cardella, fumettista indipendente palermitana, alcune firme di Edizioni BD come Caterina Bonomelli, Gerotics, Giulia Pex e Otokami, e Rossana Berretta, autrice di Dimoon Erotica, che a Torino è protagonista inoltre dell’incontro Erotismo, Fumetti e Dimoon: un ménage a tre vincente, insieme ad Alessandro Sidoti.

Disabilità e sessualità sono invece le tematiche della mostra curata da Sensuability, con opere di sensibilizzazione declinate nei linguaggi del fumetto, del cinema e della pittura. Per tutti e tre i giorni, inoltre, l’associazione proietta inoltre un cortometraggio che affronta questi temi con ironia cinematografica. Main partner della Zona Rossa è Mysecretcase, che durante Torino Comics presenta il suo manuale, illustrato e fotografico, sull'educazione sessuale e organizza due incontri con la sessuologa, uno dedicato alla monogamia e alle sue alternative e uno incentrato su stereotipi, pregiudizi e ruoli di genere nella sessualità. Per chi vuole osare, all'interno della Zona Rossa è allestito il box Your secret, dove il pubblico può lasciare bigliettini anonimi con scritti i propri desideri più segreti e hot: ogni giorno verranno estratti alcuni biglietti che saranno poi immediatamente rappresentati graficamente dai fumettisti ospiti all’evento ed esposti nel Wall of dreams.

Tornano i concerti: con Giorgio Vanni, Gem Boy e Cristina D’avena. Si rinnova la Battaglia delle Band. E venerdì spazio alle scuole di Musica

Torna anche per questa edizione di Torino Comics l’area musica: nei tre giorni di evento numerosi artisti si alternano sul palco con concerti e live performance. Sabato 15 alle 18 protagonista assoluto è Giorgio Vanni, la voce più celebre delle sigle dei cartoni animati italiani degli anni ’90 e 2000, dai Pokemon a One Piece, da Dragon Ball ai Cavalieri dello Zodiaco. Dopo il successo dell’edizione di dicembre, la regina delle sigle tv Cristina D’Avena torna a Torino: domenica 16 alle 18 si esibisce sul main stage di Torino Comics insieme ai Gem Boy, gruppo rock demenziale celebre per le cover parodistiche delle sigle dei cartoni animati.

Tornano sul main stage anche i Gremlins Soundtracks, cover band torinese specializzata in colonne sonore dei film degli anni '80, da Rocky a Ritorno al futuro, da Ghostbusters a La storia infinita. Il loro show è in programma venerdì 14 alle ore 17.00. Alle 16 invece è il momento di Laura Cotza e Alessandro Falco e il loro show Il magico mondo di Laura: un concerto dedicato alle più belle canzoni dei film d’animazione Disney, come Frozen, Toy Story, Oceania e il Re Leone.

Torna la Battle of the bands a Torino Comics. In collaborazione con Joey's Garage e Magazzino Musicale Merula, Torino Comics organizza un contest dedicato a tutti i rockettari (e non solo). Attraverso una votazione online sono state selezionate 20 band che hanno l'opportunità di esibirsi live - sabato 15 e domenica 16 durante Torino Comics e contendersi la vittoria finale. In palio per la band vincitrice un Merula golden ticket che dà diritto a un concerto sul palco di Merula a Roreto di Cherasco, con registrazione in multitraccia del live e diretta sui canali del magazzino musicale.

La giornata di venerdì è invece interamente dedicata all’iniziativa School of Rock: in occasione dei 20 anni dall’uscita del film cult con Jack Black, Torino Comics ospita oltre 50 allievi di scuole di musica provenienti da tutto il nord Italia. Ogni scuola ha a disposizione 1 ora e mezza di tempo per presentare il proprio progetto ed esibirsi davanti al pubblico di Torino: sono in programma saggi, live di band o di solisti e sessioni di canto.

Inoltre sono in programma nell’area incontri, interviste ed esibizioni live, come quelle di Jolie, (venerdì 14), cantante e animatrice nerd, in un’esibizione dedicata alle sigle anni 80/90/2000, e Nicoletta Rosellini (sabato 15 e domenica 16), cantautrice power metal, membro dei Kalidia e dei Walk in Darkness, che a Torino Comics presenta il suo nuovo disco con brani ispirati ai videogames, come Warcraft e Crossroad's Inn.

Doppiaggio: le voci di One Piece, Sailor Moon e How I Met Your Mother al Lingotto

Tornano come ogni anno gli amatissimi doppiatori, voci celebri del mondo del cinema, delle serie tv e dei cartoni animati. In collaborazione con Voci animate, sabato 15 dalle 12.45 alle 14.00 salgono sul palco Elisabetta Spinelli e Renato Novara. Lei, attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio, è la storica voce di Bunny nelle serie di Sailor Moon e ha prestato la sua voce anche a Miki in Piccoli problemi di cuore, Melissa in Cortili del cuore, Luce in Magic Knight Rayearth, Bibi in One Piece e Chichi in Dragon Ball. Renato Novara è attore e doppiatore italiano, celebre per essere la voce di Monkey D. Rufy (Rubber), il protagonista dell'anime One Piece. Dal 2008 al 2014 è stato la voce ufficiale di Ted Mosby (interpretato da Josh Radnor), protagonista della celebre serie How I Met Your Mother. Dal 2012 è lo speaker del canale televisivo Super!

Attualità in fiera, attraverso il gioco e i dibattiti interattivi

Attenzione anche all’attualità, all’educazione civica e alla mondialità, anche per i più giovani, anche attraverso il gioco. Con questo obiettivo è nata un’importante collaborazione con il portale Will Media, che propone al pubblico la proiezione di un film sul tema del razzismo e del caporalato, oltre a convegni, incontri e dibattiti smart e interattivi dal vivo. Per avvicinare i giovanissimi all’attualità, Will Media allestisce inoltre una postazione per provare Querelle, il gioco da tavolo realizzato in collaborazione con Clementoni che smentisce l’idea che la politica sia cosa noiosa e per soli adulti, ma tenta di accendere il dibattito sui temi caldi di politica e attualità. L’obiettivo? Far approvare le proprie proposte di legge!

Ancora attualità e sensibilizzazione grazie alla presenza del Movimento Civile Globale Conscious Planet – Salva il Suolo, che ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone sul problema della perdita del suolo coltivabile, elemento essenziale per il mantenimento della salute di tutto il pianeta. All’interno dello spazio dedicato al Movimento, i volontari Earth Buddy illustrano le iniziative e i progetti in corso con alcune attività ludico-didattiche per il pubblico: quiz sul suolo, disegni e testi creativi, spettacoli di giochi di prestigio degli illusionisti, truccabimbi e animazione con la mascotte ufficiale del Movimento.

Due competizioni cosplay internazionali

Torino Comics è uno dei principali luoghi di ritrovo a livello nazionale per il mondo cosplay, con numerosi eventi e attività organizzati in collaborazione con l’associazione Cospa Family. In programma i cosplay contest, con oltre 300 partecipanti ogni anno, con varie categorie in concorso, dal miglior costume maschile e femminile al miglior gruppo, dalla migliore interpretazione al miglior accessorio. Dal 2017 Torino Comics ospita la tappa italiana dell'International Cosplay League, una competizione cosplay mondiale le cui finali 2023 si svolgeranno a settembre a Madrid, in occasione dell’evento Japan Weekend.

Dal 2022 inoltre Torino Comics ospita, all’interno della gara classica della domenica pomeriggio, la tappa di qualificazione italiana dell’Europa Cosplay Cup, nuova competizione a cui partecipano cosplayer qualificati da paesi di tutta Europa. Le finali si svolgeranno a novembre 2023 a Tolosa in Francia, in occasione dell’evento Tolouse Game Show. Le qualificazioni sono per cosplayer in singolo con esibizione. I giurati delle due gare sono Cinderys, cosplayer parigina, Barbara Ghiotti e Gabezoid, rappresentanti italiani all’International Cosplay League 2022 nella categoria coppie, Elisa Goldin, in arte NekoNeko Artcosplay, e Sara Martin, rappresentante italiana all’International Cosplay League 2022, categoria singolo. Non mancano i momenti musicali: sabato 15 alle 13 è in programma il Karacosplay, il contest di karaoke in costume: una vera e propria esibizione in-character cantando dal vivo, con una giuria di qualità che valuta i partecipanti per le doti vocali e per l’interpretazione del personaggio; i giurati sono Marco Priotti, cantante e vocal coach tra i protagonisti dell’edizione 2018 di The Voice of Italy, e Simone Tarantino, cantante e chitarrista. Domenica 16 si svolge il classico karaoke contest: i partecipanti sono giudicati da Giulia Coda, cantante, vocalist e insegnante di canto, e dal pianista Riccardo Da Ronco.

K-pop e cultura coreana

Grazie alla collaborazione con l’associazione TKC – Turin Korea Connection torna a Torino Comics l’area dedicata al k-pop (Korean Pop), genere musicale esportato dalla Corea del Sud che affonda le sue radici nel pop, ma che trae ispirazione da altri generi come rap, rock, soul, l’R&B e funk. Sabato 15 aprile Torino Comics ospita il nuovo contest K-Stage Battle League, gara di danza K-pop rivolta solisti, duetti e crew. Il contest nazionale debutta proprio a Torino e toccherà nel corso dell’anno varie tappe in Italia, tra cui Milano e Piacenza. Oltre al contest, l’associazione Turin Korea Connection è presente in fiera con un’area di oltre 100mq dedicata interamente al K-pop, con numerose attività in programma: K-pop Random Dance, Giochi K-pop. workshop per imparare coreografie di danza K-pop e il Noraebang, il karaoke coreano, per cantare le proprie canzoni preferite insieme agli amici. Domenica 16 è in programma uno showcase, con esibizioni di canto e ballo k-pop aperte a tutti (su prenotazione fino ad esaurimento posti).

Videogames: 5 spazi tematici

L’area videogames di Torino Comics, realizzata in collaborazione con Lega Esport, è ricca di attività aperte a tutti gli appassionati, con gioco libero su diverse console. Cinque gli spazi tematici dell’area: Nintendo, Microsoft, Sony, Pc e realtà virtuale. In ognuno degli spazi sono ospitate sia le storiche console del passato con i retrogame più celebri sia le console attuali con i titoli del momento. A Torino Comics è inoltre possibile provare il nuovissimo PlayStation VR2, con visore, cuffie stereo e i controller Sense, uscito da poche settimane: disponibile per il pubblico di Torino Comics il gioco Horizon Call of the Mountain. Presenti ancora una postazione Guitar hero, per provare a sentirsi una vera rockstar, quattro postazioni Just dance e simulatori di guida di ultima generazione. Lo spazio dedicato ai cabinati si arricchisce con Daytona, Dance Dance e il gioco di Jurassic Park, in occasione dei 30 anni del film. Non mancano i tornei, come la tappa torinese del CVL - Champions Virtual League del videogioco Call of Duty. In programma sabato e domenica le qualificazioni alle finali nazionali.

La cucina giapponese: a Torino Comics ospite per la prima volta Chef Hiro.

Ma le novità non finiscono qui e l’edizione 2023 si apre al food. Ospite d’eccellenza è Chef Hiro, cuoco di origine giapponese, docente e autore di diversi libri, che nel marzo 2019 ha ricevuto il titolo ufficiale di Ambasciatore della Cucina Giapponese in Italia da parte del MAFF Japan (Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca del Giappone). Durante lo showcoocking sul main stage, sabato 15 aprile alle ore 11, chef Hiro presenta al pubblico uno dei suoi piatti, che sono un viaggio, una suggestione, influenzati dalla cultura orientale, supportati da studi internazionali e realizzati con ingredienti di stagione. La filosofia è semplice: le mani dello chef sono lo strumento principale per mettere in collegamento Natura e colui che mangerà il piatto finale. Ogni ingrediente viene esaltato nella sua essenza più pura, elaborato in molteplici varianti, senza mai violentarne la consistenza e cercando di valorizzarne il gusto anche solo con l'efficacia di un taglio. Dice lo Chef: “Il cibo va rispettato come fosse un'opera d'arte”.

Il Mensa torna nell’area games

Giochi di ruolo, di carte e in scatola, giochi giganti, dimostrazioni dal vivo, tornei e molto altro. L’area games di Torino Comics copre tutte le categorie dell’intrattenimento “da tavolo”. Nell’area demo sono presenti numerose associazioni italiane del mondo dei giochi di ruolo, da tavolo, di carte e di miniature, con ben 130 tavoli disponibili a cui giocare, per l’area games più grande di sempre. Tantissimi i titoli proposti, dalle più recenti uscite ai vecchi classici del gioco. In programma inoltre tornei dei giochi di carte One Piece, Vanguard e Pokemon. Dopo il debutto a dicembre, torna a Torino l’associazione Mensa Piemonte, rappresentativa regionale dell’associazione Mensa the I.Q. Society, presente in tutto il mondo. Nel loro spazio è possibile provare il loro famoso test di intelligenza.



Divertimento e giochi per tutti nell'area entertainment

Giochi, attività, animazioni e intrattenimento per grandi e piccini, in collaborazione con numerose associazioni e realtà del territorio, che riproducono fedelmente scenari e costumi di film e telefilm di culto, dai Ghostbusters a Star Wars, da Star Trek al mondo Marvel e la nuova associazione dedicata a Jurassic Park, nata proprio quest’anno in occasione dei 30 anni dall’uscita del film. Non mancano dimostrazioni dal vivo di combattimenti sportivi con spade laser e prove gratuite per imparare le tecniche acrobatiche, interpretazione e di spada. E ancora sfide a colpi di fucili infrarossi per moderni “gladiatori” nella laser arena, un simulatore di guida realizzato su un’auto vera, postazioni di realtà virtuale, escape room, uno spazio dedicato al soft air e molto altro.

Convenzioni

Torino Comics ha attivato delle convenzioni con alcune realtà del territorio, i cui tesserati hanno diritto all’ingresso ridotto all’evento: Nova Coop, ACI – Automobile Club Torino, Abbonamento Musei. È inoltre attiva la collaborazione con la mostra Utamaro, Hokusai, Hiroshige allestita alla Società Promotrice di Belle Arti. Con il biglietto di Torino Comics si ha diritto a un biglietto ridotto per la mostra e, viceversa, con il biglietto della mostra si può accedere a tariffa ridotta a Torino Comics.

Biglietti

Sono aperte le vendite dei biglietti, acquistabili sul portale vivaticket.it. Tariffe online: €18 intero, €15 ridotto. Tariffa speciale per i cosplayer a €12. Tariffe in cassa nei giorni di evento: €25 intero, €20 ridotto, €15 cosplayer.

Torino Comics è un evento organizzato da Just for fun in joint venture con GL events Italia - Lingotto Fiere. Patron della manifestazione è Vittorio Pavesio.

Torino Comics. XXVII EDIZIONE

Dal 14 al 16 aprile 2023

Lingotto Fiere

Via Nizza 280 - 10126, Torino