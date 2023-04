Di cosa si occupa Google Ads Specialist?

Google Ads Specialist è uno specialista Google Ads che pianifica e crea la gestione dei servizi Google Ads nel panorama del marketing digitale, riesce a definire gli obiettivi da raggiungere che sono fondamentali per svolgere correttamente questo di tipo di lavoro attraverso la piattaforma google.

Il consulente utilizzerà il sem (Search engine Marketing) nella sede di Faenza. Gli imprenditori verranno guidati dai migliori consulenti ads freelance attraverso lo specialista google ads.

Il miglior consulente google ads è un esperto google ads certificato a Faenza

Le conversioni avanzate google ads hanno la funzionalità di migliorare con precisione la misurazione delle conversioni e l'efficacia delle offerte. Integrano i tag di conversione esistenti per monitorare le vendite e gli eventi che si verificano sul sito web, nel rispetto della privacy.

L’ottimizzazione del tasso di conversione (CRO) è il processo di ottimizzazione pubblicitarie per ottenere più alto il tasso di conversione possibile. Il processo di CRO sceglie i clienti più idonei, la campagna giusta, il costo di un clic e le parole chiave adeguate seguendo gli annunci mirati. La conversione ottimizza e perfeziona il numero di clic necessari per ottenere un nuovo lead o una nuova vendita. Maggiore è il tasso di conversione, migliori saranno i risultati conseguiti. Significa che l’imprenditore si rivolge a tutti coloro che hanno maggiori possibilità di conversione e per ottenere nuovi clienti

Cosa comprende Google Ads?

Ci sono diversi i tipi di consulenze ed i servizi richiesti per gli imprenditori:

1) La consulenza search marketing dal sito dell’imprenditore a Google

2) L’utilizzo di google ads

3) Servizi web marketing Faenza

4) consulenza strategica campagne google ads

5) usufruire dei social

6) far uso del search marketing

7) gestione del ppc

Perché usare Google Ads?

L’utilizzo di Google Ads risulta molto efficace, per l’inserimento degli annunci pubblicitari nelle pagine di ricerca Google.

Questa funzione permette di connettersi e di attirare il pubblico attraverso gli interessi, la lingua e la posizione geografica (paese o regione) in modo da indirizzare gli annunci che uno desidera.

Le campagne ads funzionano meglio quando sono geolocalizzate, mirate e concrete. Inoltre, consente anche di avere una pubblicità mirata tramite le parole chiave. I dispositivi utilizzati, per navigare su Internet permettono agli imprenditori di scegliere le ore di maggior connessione e flusso di clienti con un impatto importante sulla piattaforma.

La piattaforma Google Ads permette di interagire con altri imprenditori, si adatta al budget, mostra le statistiche e i dati della campagna in ogni momento, fornisce i dati in tempo reale sul rendimento degli annunci monitorando i risultati in modo rapido.

Google Ads ti offre anche strumenti per gestire e monitorare facilmente gli account.

Google Ads Specialist deve essere informato che aumentando le pubblicità si ottimizzano i costi. Le Keyword Research vengono scelte per gli imprenditori e successivamente si pianifica il modo più opportuno da pubblicizzare sui motori di ricerca per il proprio prodotto o servizio. Per questo lavoro è necessaria la competenza e la conoscenza di lettura e di analisi dei dati. Questo richiede una conoscenza approfondita del pannello di Google Analytics. Succesivamente si lancia la campagna pubblicitaria e si analizzano i dati.

La consulenza dell’esperto può aiutare a creare una landing page per l’utente che clicca sull’annuncio in modo da aumentarne la visibilità imprenditoriale.

Il ppc advertising, dovrà ottimizzare e testare le landing page. Il design delle landing page avrà una grafica accattivante e pulita ed alcuni contenuti possono impattare il tasso di conversione ed essere migliorati.

Gli annunci per lo shopping vengono utilizzati in ambito google ads e-commerce e sono costituiti da immagini di prodotto elencando la marca, la descrizione del proprio prodotto e il relativo prezzo. Questi annunci compaiono di solito in alto nella pagina dei motori di ricerca.

Chi si occupa di Google ads?

Il consulente Google Ads si preoccupa che i suoi utenti e gli imprenditori sappiano utilizzare correttamente gli strumenti digitali.

Così attraverso un certificato di Google Ads l’imprenditore può essere aiutato nel suo percorso:

● ad accedere al sito

● ad essere aiutato nelle caratteriste della piattaforma google ads

● monitorare le varie campagne google ads

Il consulente search marketing consente di configurare e tenere traccia degli obiettivi più vicini all’imprenditore per calcolare il Key performance indicator e di misurare l’efficacia della campagna. Si avrà il controllo del traffico diretto delle campagne ads. Il ruolo più importante sarà quello di scegliere il titolo adeguato, la descrizione e le call to action per attirare più persone interessate.

Non esiste una formula per avere successo negli annunci, ogni azienda ha la propria campagna e ogni annuncio ha le proprie caratteristiche da pubblicizzare.

La chiave è monitorare i risultati ed analizzare quali sono i dati che saranno utilizzati, modificati e rinnovati nella pagina con altri suggerimenti e novità interessanti.