A Moncalieri fa tappa il Rolling Truck Street Food Festival

La terza tappa del 2023 del Rolling Truck Street Food Festival è Moncalieri. Da venerdì 14 a domenica 16 aprile, in piazza Caduti per la Libertà, ci aspetta un’attenta selezione dell’autentico cibo da strada, con tante proposte per tutti i gusti.

Arrosticini abruzzesi, carne di cavallo, stinco, hamburger e battuta di Fassona, stracotto al Nebbiolo, vitello tonnato, Tomahawk di manzo delizieranno gli amanti della carne, mentre frittura e specialità con salmone, moscardini, pesce spada, carpaccio e panini gourmet con polpo e cipolla caramellata renderanno felici coloro che preferiscono il pesce.

Non solo, perché nel nome della vera tradizione italiana ecco olive ascolane, pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, pan tometta, pan tartufo, panzerotti, gnocco fritto con salumi e nutella, pinsa, raviolini del Plin, polpette di carne e verdure, cuzzetiello napoletano e qualche assaggio di cucina partenopea.

Chi non vuole invece rinunciare a un gusto “internazionale” troverà hot dog, pan pork, hamburger di Black Angus, pulled pork, burritos, tacos, nachos, falafel, pita, hamburger di bufalo, veg burger, curry wurst, pork ribs, chicken wings, specialità thaï, vietnamita e filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, eby fry, takoyaki, samossa e tom yum.

Non mancheranno infine i momenti dolci, con cannoli siciliani riempiti al momento, cassatine e churros, oltre a vini, birre artigianali, cocktail e Bubble Tea.

Ogni sera sarà poi tempo di grande divertimento, con il coinvolgente intrattenimento musicale e dj-set.

L’appuntamento organizzato da Nova Eventi, a partecipazione gratuita, si svolgerà dalle 18.00 alle 24.00 venerdì e dalle 11.00 alle 24.00 (con orario continuato) sabato e domenica.