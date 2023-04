Dal 15 al 21 aprile la terza edizione della Paper Week, la campagna per il riciclo di carta e cartone

Giunge alla terza edizione la Paper Week, la grande campagna informativa dedicata al ciclo del riciclo di carta e cartone organizzata da Comieco in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di ANCI, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Rai Per la Sostenibilità.

Dal 15 al 21 aprile, i cittadini potranno scoprire di più su cosa succede a carta e cartone dopo il cassonetto, partecipando a decine di convegni, iniziative e spettacoli organizzati su tutto il territorio nazionale per approfondire meglio come il gesto quotidiano della raccolta differenziata sia solo il primo fondamentale passaggio di un ciclo virtuoso che coinvolge tutti gli attori della filiera: dai cittadini ai Comuni, dagli impianti di gestione dei rifiuti fino alle cartiere e alle cartotecniche.

RicicloAperto

Una delle novità principali di questa edizione è il grande ritorno in presenza di RicicloAperto: dopo la pausa legata alla pandemia, dal 18 al 21 aprile, oltre 100 impianti in tutta Italia apriranno le proprie porte - in particolare alle scolaresche - per approfondire le diverse fasi del ciclo del riciclo di carta e cartone.

Qui di seguito gli impianti aperti in Piemonte durante la Paper week che accoglieranno oltre 1.300 studenti, tra le partecipazioni più alte.

Roccavione CN Cartiera Pirinoli S. C. Cartiera Borgo San Dalmazio CN Acsr S.p.A. Impianto di recupero Scarnafigi CN Ambiente Servizi S.r.l. Impianto di recupero Torino TO DS Smith Recycling – Torino Impianto di recupero Asti AT GAIA S.p.a. Impianto di recupero Guarene CN Relife Recycling S.r.l. Impianto di recupero Piossasco TO Teknoservice Italia S.r.l. – Piossasco (TO) Impianto di recupero Castellamonte TO Teknoservice Italia S.r.l. – Castellamonte (TO) Impianto di recupero Palazzolo Vercellese VC Vescovo Romano & C. S.r.l. Impianto di recupero Torino TO MAcA – Museo A come Ambiente Museo

PaperWeeker

Sulla carta siamo tutti protagonisti. Con questo slogan Comieco ha avviato una specifica call to action, trovando il supporto di tante associazioni, aziende, comuni, insegnanti, scuole, influencer ma anche designer e artisti che con le loro iniziative animeranno il calendario della settimana diventando a tutti gli effetti dei #paperweeker.

In Piemonte sono 2 le iniziative entrate a far parte del calendario della Paper Week: