Sabato a Torino la prima parata per l'orgoglio disabile. Ma la Regione non dà il patrocinio

In occasione del Disability Pride Torino le organizzazioni promotrici hanno redatto un manifesto collettivo contenente alcune rivendicazioni su temi come: cura e assistenza, barriere architettoniche, barriere digitali, mobilità e accessibilità, lavoro e istruzione. "Oltre alle barriere architettoniche - ha sottolineato la Consigliera Metropolitana delegata Valentina Cera - ci sono barriere più importanti, come quelle culturali: giornate come queste sono importanti".

"Invitiamo tutti - commenta la Coordinatrice Miriam Abate - a partecipare alla parata di sabato. In particolare chi crede in un mondo dove tutti e tutte possano fare valere i propri diritti e godere di pari opportunità e dignità".

Ma la prima edizione dell'evento è contrassegnata da una nota negativa: la Regione non ha dato il patrocinio al Disabilty Pride. "Abbiamo presentato presentato la richiesta, ma non è arrivata risposta. A meno che non questa non arrivi gli ultimi tre giorni, la Regione Piemonte non patrocina la manifestazione" ha concluso Abate.