Osteria Rabezzana raddoppia e inaugura una vineria in via Monferrato

L'Osteria Rabezzana è un'istituzione in città: il primo emporio di vini è del 1911, aperto da Luigi, produttore di San Desiderio d'Asti. Oggi, giovedì 13 aprile, il bisnipote Franco lancia una vineria in via Monferrato 20/B, l'incantevole strada pedonale accanto alla Chiesa della Gran Madre di Dio. Il locale è piccolo ma accogliente, elegante e illuminato, con tavolini sia interni che all'aperto.

Oltre a vini e champagne, il locale proporrà pranzi veloci, aperitivi, tapas, ostriche e merende sinoire da gustare nei tavolini al chiuso o all'aperto. Il cibo arriverà dall'Osteria principale, che ha sede in via San Francesco d'Assisi 23, e dal Pastificio Giustetto, altro locale di famiglia. Il Pastificio, infatti, si trova accanto all'Osteria, all'angolo con via Santa Teresa, ed è stato rilevato da Franco Rabezzana nel 2019 dagli zii, che avevano proseguito l'attività del padre, fondata anch'essa nel 1911. Sempre nel 2019 per l'Osteria arriva la certificazione di 'Maestro del Gusto', titolo conferito dalla Camera di Commercio di Torino e Slow Food come riconoscimento alle eccellenze del territorio.

"La selezioni di vini è particolare - ha spiegato Franco Rabezzana - proposta dal nostro sommelier Andrea per accompagnare pranzi al volo, aperitivi e merende sinoire fino alle 21 circa. Proporremo eventi e aperitivi musicali in questa sede che è un po' un ritorno alle origini: la mia bisnonna aveva una salumeria qui vicino, in Corso Casale, e il Monferrato è la zona di provenienza dei nostri vini".