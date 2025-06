Toscortofrutta: la forza del biologico nel cuore del CAAT di Torino

C’è un’azienda, al CAAT di Torino, che ogni giorno, da oltre sessant’anni, lavora per offrire ortofrutta di qualità, selezionata con cura e, soprattutto, anche in versione 100% biologica certificata.

Si chiama Toscortofrutta ed è l’unica realtà del Centro Agroalimentare torinese a proporre una doppia offerta, convenzionale e biologica. La linea certificata BIO rappresenta oggi un fiore all’occhiello non solo per l’azienda, ma per l’intero mercato ortofrutticolo del Nord-Ovest.

Fondata negli anni ’60 da Martino Toscano TOSCO e oggi guidata con visione e passione da Marina e suo marito Piergianni, Toscortofrutta ha fatto della qualità biologico una scelta di campo, ben prima che fosse un trend. Un orientamento che si riflette ogni giorno nel lavoro con produttori selezionati, italiani e internazionali, come la Cooperativa Bio Natura in Sicilia o VI.P Val Venosta in Alto Adige. Produttori virtuosi, certificati, che rappresentano l’eccellenza agricola del nostro Paese.

Biologico, per davvero.

In un mercato sempre più attento a salute, sostenibilità e tracciabilità, Toscortofrutta opera con un approccio concreto incentrato sempre sulla ricerca della massima trasparenza e qualità. Ogni prodotto bio viene selezionato con criteri rigorosi, privilegiando la stagionalità, l’origine italiana e le filiere corte. Per questo è tra i fornitori di riferimento tra i grossisti fuori regione e i dettaglianti locali come gastronomie e fruttivendoli che servono una clientela alla ricerca di gusto e salute sulle tavole, senza compromessi.

Una comunicazione professionale, per clienti e produttori.

Ma la visione di Toscortofrutta non si ferma al prodotto. Da inizio 2025, l’azienda ha scelto di rafforzare la propria presenza sui canali digitali – con un focus strategico su LinkedIn – per raccontare in modo professionale la propria storia, i valori che la guidano, e soprattutto i volti della filiera.

Ogni settimana, sul profilo LinkedIn aziendale , si alternano post di approfondimento su referenze bio stagionali, storytelling dedicato ai produttori, contenuti “dietro le quinte” dal CAAT, idee per la ristorazione e call to action per nuovi contatti B2B. Un modo per dialogare in modo diretto con ristoratori, buyer, grossisti e agricoltori che vedono nel biologico non solo un mercato, ma un impegno comune.

Il CAAT come snodo strategico

Essere all’interno del CAAT – il più grande mercato all’ingrosso del Nord-Ovest – è di rilevanza centrale. Ogni mattina, allo stand 16b, si incrociano storie, relazioni e ordini che partono per Torino, per il Piemonte e oltre. Qui si respira il lavoro frenetico , quello delle cinque del mattino, tra cassette, contrattazioni e clienti affezionati che tornano da anni.

E Toscortofrutta, nel CAAT, è diventata un punto di riferimento proprio perché unisce questo radicamento alla capacità di innovare, puntando su nuovi strumenti, nuovi linguaggi, nuove connessioni. Anche digitali.

“Dove il BIO è di famiglia”

Così recita il claim aziendale. E non è uno slogan. È il riassunto perfetto di una cultura imprenditoriale fatta di continuità generazionale, relazioni autentiche, e una chiara visione di futuro: quello di un’alimentazione più sana, più sostenibile, più consapevole.