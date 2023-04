I giochi giganti di Sand a Torino Comics 2023

L’azienda Sand, leader di mercato nel settore arredo urbano, sarà presente con i suoi giochi giganti al Lingotto dal 14 al 16 aprile, all'interno del padiglione games dedicato ai giochi di ruolo, di carte e da tavolo.

L'azienda che progEtta e costruisce elementi di comunicazione, di arredo e strutture per valorizzare gli spazi all'aperto, dai giardini privati ai parchi naturali nazionali, metterà a disposizione del pubblico del Comics alcuni GIOCHI GIGANTI prodotti con legno di recupero e scarti di lavorazione. Tra questi tornano prepotentemente i giochi della tradizione popolare, rivisitati in chiave moderna e ecosostenibile: dama, jenga, forza quattro, tris e un tiro al bersaglio con anelli.

“Da sempre, in azienda, siamo affascinati dal mondo dei giochi e della creatività ad essi collegata – ci spiega Davide Sanmartino CEO di Sand - Questa passione si è coniugata con il concetto di riuso, ma non solo, anche con quello di riduzione dei rifiuti e più in generale del metodo LCA che valuta “l'impronta ambientale” di un prodotto o di un servizio, lungo il suo intero ciclo di vita”.

Sand nei suoi reparti di produzione segue i principi del Life Cycle Assessment, e quindi ottimizza il design, la selezione dei materiali, il processo di fabbricazione, l'uso e la gestione del fine ciclo di vita del prodotto. Tenendo sempre sotto controllo l'uso di energia, il consumo di risorse, le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e la produzione di rifiuti.

Qual è lo scopo finale di tutte queste metodologie? Dare una seconda vita ad oggetti frettolosamente battezzati come rifiuti.

Ad esempio dai ritagli di legno derivanti dalla costruzione di un'aula didattica all'aperto, è nato un Jenga gigante, alto più di 70 cm e composto da 54 pezzi, mentre dalla produzione di alcune bacheche informative per un sentiero in montagna, sono nati i giochi del tris e parte del gioco forza quattro.

Dalle onnipresenti pedane pallets hanno preso vita due tavoli per la dama e le pedine di una terza dama, quest'ultima davvero gigante (15 mq), da giocare esclusivamente su una scacchiera appoggiata sul pavimento.

Sempre da legname da imballaggio è stato ricavato il tiro a segno, realizzando gli anelli da lanciare in corda naturale, residuo della formazione di un mancorrente guida per i percorsi tattili.

Dai pannelli in truciolare provenienti da una vecchia cameretta per ragazzi, si è ricavato un cabinet per giochi arcade al cui interno, su un personal computer destinato anch'esso al container RAE, sono emulati migliaia di titoli che spopolavano nelle sale giochi e nelle console negli anni '80 e '90.

Perché la partecipazione a Comics 2023? Sand desidera sensibilizzare le nuove generazioni (e non solo) sui temi del recupero; questo attraverso il gioco di gruppo, facendo apprezzare il contatto tattile, l'esperienza olfattiva e il piacere visuale del legno, un materiale naturale e sempre vivo, che accompagna e serve l'uomo sin dagli albori della vita sulla terra.

Sand e il suo staff vi aspettano a Torino Comics 2023 al padiglione Games dal 14 al 16 aprile.

https://www.sand-italia.com/