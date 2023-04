A Nichelino tornano i cantieri di lavoro: con "Dire, fare, combaciare arte" due posti per disoccupati

A Nichelino con "Dire, fare, combaciare arte" due posti per disoccupati over 45

A Nichelino tornano in Cantieri di Lavoro, che offrono una importante opportunità, in un periodo economicamente così delicato come questo, per due over 45.

“Dire, fare, combaciare arte"

Con il progetto “Dire, fare, combaciare arte, cultura eventi e sport a Nichelino” della durata di 6 mesi pari a 130 (centotrenta) giornate lavorative, per 20 (venti) ore settimanali, distribuite su 5 (cinque) giornate lavorative con indennità giornaliera pari a euro 20,48 lordi, si intende favorire l’inserimento lavorativo di 2 persone inoccupate/disoccupate over 45 in condizione di particolare disagio sociale.

Si comincia il prossimo giugno

Le attività saranno avviate indicativamente nel prossimo mese di giugno.

Per tutti i dettagli e per la presentazione della domanda https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/PU/PU_R.aspx?IdEnte=001164&IdPU=AlbPre&IdPage=PubblDett&IdTipoAtto=8&IdAtto=2502&NumAtto=1255/2023