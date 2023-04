TorinOggi è media partner di Deegito – Turin Digital Festival! Unisciti a noi!

Nuova edizione per Deegito

Deegito – Turin Digital Festival è l'evento che illumina il futuro della moda, del cibo, dello sport e del turismo in Italia.

La città di Torino si prepara a ospitare l'innovativo evento Deegito - Turin Digital Festival, che avrà luogo l'11 e 12 Maggio presso il centro congressi ’Santo Volto’.

Due giorni dedicati al mondo del digitale e alle sue ripercussioni su quattro settori chiave:

- Fashion;

- Food;

- Sport;

- Travel.

Deegito si distingue dagli altri eventi italiani per la sua specifica focalizzazione su queste quattro aree tematiche, offrendo un'esperienza unica e stimolante a chi opera in questi ambiti. L'evento, infatti, sarà un'occasione imperdibile per ascoltare interventi di speaker esperti, che conoscono a fondo le dinamiche e le peculiarità dei rispettivi settori.

Ma Deegito non si ferma qui: il festival prevede anche una serie di workshop pratici, che si svolgeranno in due sale dedicate.

Questi laboratori permetteranno ai partecipanti di acquisire competenze specifiche e immediatamente applicabili, trasversali alle quattro macro-aree del main-stage.

Infine, Deegito sarà anche un'occasione di networking e intrattenimento.

Durante le due giornate, il pubblico potrà assistere a spettacoli ed eventi pensati per favorire la condivisione di esperienze e la creazione di nuove opportunità professionali.

Deegito è un evento che crede fermamente nel valore della formazione e del networking.

TorinOggi è media partner dell’evento: iscriviti ora qui e utilizza il codice TORINOGGI_30DGT23 per ricevere il 30% di sconto.

