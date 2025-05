Sfide tra cappuccini e cocktail sparkling al Cfiq di Frossasco

Scuole alberghiere del territorio e professionisti della miscelazione da Piemonte e Val d’Aosta saranno convolti in una serie di sfide al Cfiq di Frossasco. Negli ex locali del Museo del Gusto di via Principe Amedeo 42 si terrà il Concorso regionale 2025, organizzato dall’associazione Abi Professional, l’associazione Barmen Italiani, nel cui direttivo è entrata la pinerolese Marina Milan.

La giornata inizierà alle 10 con la Vergnano Young Challenge: “Otto ragazzi da Valle d’Aosta, Prever di Pinerolo e il Paire di Barge si sfideranno con cappuccini e caffè” indica Milan, che è l’organizzatrice. Dalle 13, invece, la Vergnano Challenge vedrà protagonisti i grandi, con l’aggiunta dei cocktail a base caffè. I vincitori, scelti dalla giuria tecnica e gustativa andranno alle finali nazionali del 10-13 novembre in Valle d’Aosta.

I due concorsi regionali, invece, partiranno alle 15,30 con i partecipanti impegnati nel realizzare un cocktail sparkling, ovvero con le bollicine, a cui dovranno abbinare del cibo: “La parte food dovranno assemblarla sul momento, partendo da una mistery box”. Anche qui una giuria tecnica e una gustativa valuteranno, nel complesso, decorazione, abbinamento e degusteranno i cocktail per assegnare a un primo per Regione il passaggio alle finali nazionali. La manifestazione è aperta al pubblico e ingresso libero.