Extinction Rebellion, una "Festa di protesta" che coinvolge anche i più piccoli (e i loro volti dipinti)

Si sono date appuntamento in piazza Carlo Alberto alle 11, le famiglie di Extinction Rebellion , accompagnate dai propri bambini, dai più piccoli ancora in carrozzina ai più grandicelli, per una Festa di Protesta . In piazza, così, si sono ritrovati passeggini, biciclette e tanti bimbi, con il viso dipinto con nuvole di smog grigie e nere.

Secondo i dati contenuti nel rapporto Mal Aria di Città di Legambiente, Torino è ancora una volta la città più inquinata d’Italia, avendo sforato nel 2022 il limite di concentrazione massima di polveri sottili Pm10 (50 microgrammi per metro cubo d’aria) per 98 giorni consecutivi contro i 35 consentiti.

Recentemente 14mila medici pediatri e neonatologi hanno firmato un appello in cui si legge: “L’inquinamento atmosferico rappresenta la più importante minaccia ambientale per la salute pubblica; (…) la popolazione in età pediatrica risulta essere maggiormente suscettibile agli effetti legati all’esposizione a inquinanti atmosferici” in quanto i bambini sono “particolarmente vulnerabili durante lo sviluppo fetale e nei loro primi anni, quando i loro organi, i polmoni e il sistema nervoso centrale sono ancora in fase di maturazione”.