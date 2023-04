Tuttadritta: Torino si è allacciata le scarpe e ha percorso la zona Sud senza fare nemmeno una curva

Sono stati oltre 5.500 i podisti che hanno partecipato tra ieri sabato 15 e oggi domenica 16 aprile 2023 alla prima frazione della III edizione della “Maratona Reale a tappe”. Una pista di atletica simulata in piazza San Carlo ha accolto, nel pomeriggio di sabato, 1000 “future-runner”. Alunni delle scuole del primo ciclo si sono cimentati in modo festoso nel circuito inscritto nel salotto più pregiato della nostra città.

Il piatto forte è stato servito alle 9 di questa mattina quando l’Assessore allo Sport della Città di Torino, Mimmo Carretta, ha dato il via ai 4500 pronti per la Mezza di Torino e soprattutto per la TUTTADRITTA che, quest’anno, ha dato il Title alla Dieci di Torino. Traguardo comune nella splendida cornice della Palazzina di Caccia di Stupini.

Nella distanza più breve, quella più partecipata, successo di Fontana Michele (C.S Aeronautica Militare). che, grazie al crono di 29’ e 19”, ha la meglio su Chevrier Xavier 29’ e 28” (Atletica Valli Bergamasche) e Giudici Marco 29’ e 57” (Sport Project VCO) Al femminile vince Roffino Valeria (G.S. Fiamme Azzurre) che chiude con il tempo di 34’ e 31” su Scaini Alessia 35’ e 52 (Atletica Saluzzo) e Gagliardi Gaia 35’ e 53” (A.S.D. Brancaleone Asti).

La 21km vede sul gradino più alto del podio Hakizimania John in 1h 01’ e 48”. Argento a Lolkurraru Lengen in 1h 03’ e 26”. Bronzo per Kalale Ishmael in 1h 05’ e 31”.

Nella categoria femminile primo posto per Wolkeba Asmerawork in 1h 13’ e 22. Secondo posto per Camusso Silvia in 1h 22’ e 51” A.S.D. Vigonechecorre. Terza Meroni Federica in 1h 23’ e 04” (A.S.D. Filippide che corre.

Prossimo appuntamento della Maratona Reale nella formula delle corse più brevi è per il 18 giugno al Castello di Moncalieri (10km).