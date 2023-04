TMS Network (TMSN) continua a prosperare mentre il mercato reagisce all'avvertimento di un analista di criptovalute su Arbitrum (ARB) e Litecoin (LTC)

TMS Network (TMSN), che attualmente si trova nella seconda fase della sua prevendita di token con 4.0 milioni di dollari raccolti, sta rapidamente diventando il punto di riferimento del mercato della finanza decentralizzata (DeFi), in quanto la sua piattaforma di trading all-in-one sta risolvendo alcuni dei problemi più singolari nello spazio degli scambi decentralizzati (DEX). Allo stesso tempo, Arbitrum (ARB) e Litecoin (LTC) stanno subendo pressioni al ribasso come nomi noti in un mercato delle criptovalute che potrebbe essere pronto per un cambiamento.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) si propone di risolvere molti dei problemi comuni riscontrati nelle borse tradizionali di tutti i tipi. Mentre la maggior parte degli altri DEX si concentra esclusivamente sul mercato delle criptovalute, TMS Network (TMSN) vuole affermarsi anche nei settori delle azioni tradizionali, del forex e dei contratti per differenza.

TMS Network (TMSN) offre ai trader una serie di strumenti e funzionalità per migliorare le loro prestazioni di trading e la loro sicurezza. Alcune delle principali caratteristiche del DEX di TMS Network (TMSN) sono:

Social trading : I trader possono seguire e copiare altri trader di successo, condividere le loro intuizioni e strategie e imparare dai migliori.

: I trader possono seguire e copiare altri trader di successo, condividere le loro intuizioni e strategie e imparare dai migliori. Analisi on-chain: I trader possono accedere a dati e analisi in tempo reale sull'attività della blockchain , sulle tendenze del mercato e sulle opportunità di trading.

I trader possono accedere a dati e analisi in tempo reale sull'attività , sulle tendenze del mercato e sulle opportunità di trading. Bot di trading: I trader possono automatizzare le loro strategie di trading utilizzando contratti intelligenti e algoritmi, e ottimizzare l'efficienza e la redditività del trading.

I trader possono contratti intelligenti e algoritmi, e ottimizzare l'efficienza e la redditività del trading. Gestione del portafoglio : I trader possono gestire le loro attività su più piattaforme e borse e monitorare le loro prestazioni e l'esposizione al rischio.

: I trader possono gestire le loro attività su più piattaforme e borse e monitorare le loro prestazioni e l'esposizione al rischio. Segnali di trading: I trader possono ricevere segnali di trading tempestivi e accurati, basati sull'analisi tecnica e fondamentale, ed eseguire le operazioni con fiducia.

Arbitrum (ARB)

Le reti a due livelli, in particolare quelle costruite su Ethereum (ETH), sono state un tema importante nel mercato delle criptovalute negli ultimi due anni, e Arbitrum (ARB) ha recentemente cercato di capitalizzare questo entusiasmo con il lancio del proprio token. Il token è stato lanciato agli utenti solo di recente, a fine marzo, ma non è chiaro se per Arbitrum (ARB) sarà troppo tardi per sfruttare questa tendenza in via di estinzione.

Sebbene sia chiaro che le reti di secondo livello per le blockchain di primo livello come Ethereum (ETH) saranno necessarie per far sì che questa tecnologia raggiunga le masse, resta da vedere se queste reti di secondo livello avranno bisogno di propri token crittografici nativi. Dopotutto, l'introduzione di un nuovo token potrebbe causare più danni che benefici in una situazione in cui si cerca solo di utilizzare il token di una rete esistente su un livello secondario a un costo inferiore.

Litecoin (LTC)

Sebbene Litecoin (LTC) sia una delle prime alternative al Bitcoin (BTC) mai create, i suoi giorni potrebbero essere contati a causa delle ragioni sempre meno chiare della sua esistenza. In origine, il punto di forza del Litecoin era che sarebbe stato "l'argento per l'oro del Bitcoin", ma è chiaro che l'approccio stratificato del Bitcoin (BTC) alla scalabilità dei pagamenti potrebbe sconvolgere questo punto chiave del marketing del Litecoin.

Sebbene il Litecoin (LTC) sia ormai un pilastro del mercato delle criptovalute da quasi un decennio, la realtà è che non è mai riuscito a crescere oltre l'ombra del Bitcoin (BTC). Un tempo il Litecoin (LTC) era un po' utile come rete di prova per gli aggiornamenti in arrivo per il Bitcoin (BTC); tuttavia, anche questa funzionalità continuerà a scomparire man mano che la base di codice del Litecoin (LTC) continuerà a differenziarsi da quella del Bitcoin (BTC).

Ci sono molti motivi per essere entusiasti del potenziale di TMS Network (TMSN) nel 2023, e la roadmap del progetto è piena di funzioni interessanti che dovrebbero contribuire a far crescere la base di utenti e ad aumentare il valore per i possessori di token TMSN. Con il lancio di un mercato di trading bot nel secondo trimestre del 2023 e la piattaforma di gestione del portafoglio nel trimestre successivo, è chiaro che si tratta di un progetto che si muoverà e crescerà rapidamente.

