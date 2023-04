Aspettando il 25 Aprile, giovani e studenti a Moncalieri 'adottano' le lapidi che ricordano i partigiani

Una iniziativa per tramandare i valori della lotta per la libertà anche alle nuove generazioni. Le storie di Resistenza e antifascismo tornano ad essere argomento di studio e passione nelle scuole di Moncalieri. "Aspettando il 25 aprile: la memoria batte nel cuore del futuro" è ripartito anche in questo 2023, con diverse iniziative, compreso uno spettacolo teatrale alle Fonderie Limone.

Gli studenti 'adottano' le lapidi che ricordano i partigiani

Il progetto, fortemente voluto dall'assessore all'Istruzione Davide Guida, prevede che le classi delle scuole cittadine adottino metaforicamente un cippo o una lapide, attivando una ricerca sulle storie dei partigiani caduti della Resistenza e restituendo alla comunità, attraverso l'uso di linguaggi creativi, le vicende della Resistenza in una cerimonia che si terrà alla presenza delle Istituzioni e dei cittadini nei giorni precedenti al 25 aprile.

In totale sono 24 le classi ad aver aderito all'iniziativa. Nel giorno della Liberazione, poi, gli studenti esporranno nella piazza del Comune di Moncalieri i “fiori del partigiano” da loro realizzati, insieme a pensieri e disegni.

L'appuntamento del 25 Aprile di fronte al Municipio